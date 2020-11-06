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06.11.2020 18:05
Рубрика: Спорт

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Париже

Текст: Максим Домчев
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже с призовым фондом более 3,7 млн евро.
Даниил Медведев. Фото: FRANCK FIFE / AFP Даниил Медведев. Фото: FRANCK FIFE / AFP
Даниил Медведев. Фото: FRANCK FIFE / AFP

Соперником Медведева был представитель Аргентины Диего Шварцман. Отношения между этими теннисистами испортились после конфликта на одном из турниров. Тогда аргентинец на эмоциях обвинил соперника в неуважении и даже обещал больше не здороваться с Медведевым. Впоследствии страсти поутихли: спортсмены снова начали общаться и даже на "Ролан Гаррос" провели совместную тренировку. Но на корте аргентинец все равно жаждал обыграть своего соперника. Впрочем, его планам не суждено было сбыться.

Фото: Reuters
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В первом сете Медведев, третий номер посева, без особых проблем разобрался со Шварцманом, шестой ракеткой турнира - 6:3, а во втором сете 24-летний россиянин отдал сопернику и вовсе один гейм - 6:1. Игра продолжалась немногим больше часа.

В полуфинале Медведеву предстоит встретиться с победителем встречи между канадцем Милошем Раоничем (10) и французом Уго Умбером.

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