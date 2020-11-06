Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

Евросоюз ввел санкции против 15 граждан Беларуси, включая президента страны Александра Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС. Документ был опубликован в Официальном журнале ЕС в пятницу.

Сообщается, что, помимо белорусского лидера, в черный список попали председатель КГБ Иван Тертель и глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

"Принимая во внимание продолжающиеся репрессии против представителей гражданского общества и активистов оппозиции, Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС", - говорится в документе. В Брюсселе особо отметили, что в республике сложилась "серьезная ситуация" с правами человека.