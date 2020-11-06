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06.11.2020 17:46
Рубрика: В мире

Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

Текст: Владимир Шилов

Евросоюз ввел санкции против 15 граждан Беларуси, включая президента страны Александра Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС. Документ был опубликован в Официальном журнале ЕС в пятницу.

Лукашенко призвал проработать возможность выпуска российской вакцины

Сообщается, что, помимо белорусского лидера, в черный список попали председатель КГБ Иван Тертель и глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

"Принимая во внимание продолжающиеся репрессии против представителей гражданского общества и активистов оппозиции, Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС", - говорится в документе. В Брюсселе особо отметили, что в республике сложилась "серьезная ситуация" с правами человека.

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