Гантрак из прошлого: 25-мм пушки устанавливали на грузовики IFA в ГДР

В Национальной народной армии бывшей Германской Демократической Республики, оказывается, тоже создавали гантраки. Для этих целей применялись известные грузовики IFA W50 в версии 4х4.

German homemade twin-barrel 25mm SPAAG based on IFA W50 truck with 2M3 naval gun pic.twitter.com/NTH197FTkW — Caesar (@Ninja998998) November 5, 2020

В их кузова монтировали малоизвестную в настоящее время двуствольную зенитную автоматическую установку 2М3 с 25-мм пушками.

Эта система имела военно-морское происхождение. Ее разработали в самом начале 50-х годов и использовали на различных кораблях: предназначенных для высадки десанта, эсминцах, тральщиках, а также на торпедных и ракетных катерах.

Боевая масса башни - полторы тонны. Длина ствола орудия - 2000 мм. Максимальная дальность стрельбы - 3000 метров.

Скорострельность составляла от 300 до 450 выстрелов минуту. Применявшиеся снаряды весили 672 грамма и имели начальную скорость 900 метров в секунду. В расчет входили двое военнослужащих.

Что же касается автомобилей, то они выпускались в 60-е годы. При собственной массе 4600 кг они могли перевозить до пяти тонн груза. Мощность дизельного двигателя - 125 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч.

IFA W50 поставлялись во многие страны, в том числе в Советский Союз, где использовались в народном хозяйстве. Военные варианты были популярны в армиях государств Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Например, они активно задействовались в сухопутных войсках Ирака во время правления Саддама Хусейна. Большое количество попало в виде трофеев в Иран.

Установки 2М3 на гантраках можно было видеть в Сирии, правда уже на советских вездеходах ЗиЛ-131, которые правительственные силы направили на охрану военно-морских баз и огневую поддержку подразделений морской пехоты.