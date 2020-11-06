Генерал раскрыл подробности рекордного полета Ту-160

Появились подробности полета двух стратегических сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160, которые преодолели более 20 000 километров. Самолеты находились в воздухе более 25 часов. Таким образом был обновлен рекорд дальности и продолжительности полета.

О том, как были достигнуты эти рекордные результаты, "Красной звезде" рассказал командир 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии генерал-майор Олег Пчела.

По его словам, в полете был задействован самый опытный летный и инженерно-технический состав. Во время полета на высоте более 6 000 метров и при скорости около 500 километров в час самолеты-заправщики Ил-78 трижды заправили 130 тоннами топлива каждый Ту-160.

"Подобное количество дозаправок и прием такого объема топлива в одном полете на этом типе самолета выполнялись впервые", - отмечает Олег Пчела.

Также он сообщил, что летчикам пришлось провести более 16 часов в специальных морских костюмах во время полета над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Баренцева морей.

По словам генерал-майора, бортовое оборудование позволяет экипажу приготовить пищу, сделать кофе или чай. В самолете имеется даже аналог современной микроволновой печи. Это позволяет обеспечить необходимые условия для столь длительного полета.

Кстати, приземлившиеся летчики заявили, что были готовы продолжать полет.

"Этот полет, как, впрочем, и многие другие, показал, что дальняя авиация способна выполнять задачи в любой точке земного шара", - подчеркивает Олег Пчела.