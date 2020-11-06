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06.11.2020,  
11:34
Текст:  Михаил Русин

Генерал раскрыл подробности рекордного полета Ту-160

Появились подробности полета двух стратегических сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160, которые преодолели более 20 000 километров. Самолеты находились в воздухе более 25 часов. Таким образом был обновлен рекорд дальности и продолжительности полета.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

О том, как были достигнуты эти рекордные результаты, "Красной звезде" рассказал командир 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии генерал-майор Олег Пчела.

По его словам, в полете был задействован самый опытный летный и инженерно-технический состав. Во время полета на высоте более 6 000 метров и при скорости около 500 километров в час самолеты-заправщики Ил-78 трижды заправили 130 тоннами топлива каждый Ту-160.

"Подобное количество дозаправок и прием такого объема топлива в одном полете на этом типе самолета выполнялись впервые", - отмечает Олег Пчела.

Также он сообщил, что летчикам пришлось провести более 16 часов в специальных морских костюмах во время полета над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Баренцева морей.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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По словам генерал-майора, бортовое оборудование позволяет экипажу приготовить пищу, сделать кофе или чай. В самолете имеется даже аналог современной микроволновой печи. Это позволяет обеспечить необходимые условия для столь длительного полета.

Кстати, приземлившиеся летчики заявили, что были готовы продолжать полет.

"Этот полет, как, впрочем, и многие другие, показал, что дальняя авиация способна выполнять задачи в любой точке земного шара", - подчеркивает Олег Пчела.

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