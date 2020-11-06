"Город ракет": иранскую секретную подземную базу показали на видео

В Иране продемонстрировали ракетную подземную базу аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции. Впервые была показана рельсовая система подачи баллистических ракет средней дальности Emad.

Эти средства поражения доставляются в специальные залы, откуда затем осуществляются старты.

Судя по видео, данные секретные объекты являются настоящими городами, спрятанными глубоко под толщей грунта и обладающими системами протяженных тоннелей.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, слухи о размещении иранских ракет под землей стали циркулировать еще в начале 2000-х гг.

В 2011 г. иранцы впервые показали ранний вариант шахтной пусковой установки для ракет Shahab-3.

Однако первые кадры "городов" с тоннелями для скрытого размещения и переброски мобильных установок, а также хранилищами и пусковыми залами стали появляться только лет пять назад.

Можно предположить, что такие сложные и дорогие объекты стали сооружать в расчете на то, что Исламской республике предстоит противостоять мощным в военном отношении государства, например США или Израилю. Поэтому все делали с большим запасом. Неизвестно, способны ли такие шахты выдержать ядерную атаку, но применение обычных боеприпасов они должны пережить.

"Что же касается Emad, то это баллистические ракеты средней дальности с жидкостным ракетным двигателем и отделяемой управляемой головной частью. Согласно озвученным тактико-техническим характеристикам, ее максимальная дальность полета составляет 1650 км. Вес - 17,5 тонны. Масса боевой части - 750 кг. Длина - 15,5 м, а диаметр - 1,25 м. Они, кстати, не самые мощные в иранских арсеналах, так как уже существуют Khorramshahr, бьющие на 2000 км", - отметил Лямин.