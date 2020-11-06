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6 ноября 2020 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 6 ноября 2020 года № 464-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) в пункте 21:

а) в абзаце первом цифры "50" заменить цифрами "25";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"- проведение профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта (хоккей, хоккей с мячом) на спортивных объектах осуществляется без участия зрителей.";

2) пункт 26 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев



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