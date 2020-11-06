Постановление правительства Республики Хакасия от 6 ноября 2020 года № 597 "О внесении изменения в пункт 8 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"