История Дома Романовых изучена основательно. Мы знаем биографии каждого из Романовых, начиная с XVI века, знаем, чем болели русские правители и их ближайшие родственники, как их лечили. Удивительно, что при этом до сих пор никто не обращался к специальному изучению продолжительности жизни членов царской династии. Попытаемся это сделать. Для создания наиболее четкой картины мы условно разделили Романовых на поколения по столетиям.

XVI-XVII века. Короткий срок

Царствующие. Михаил Федорович прожил 49 лет, Алексей Михайлович - 46 лет, Федор Алексеевич - 20 лет, Иван V - 29 лет.

Долгожители. Никита Романович Захарьин-Юрьев - 63 (64) года, Федор Никитич (Филарет) - 79 (80) лет1, Татьяна Михайловна - 70 лет.

Герб Дома Романовых.

Никто из Романовых, кроме основателя династии патриарха Филарета и его отца, в XVI веке крепким здоровьем похвастаться не мог. Тетка Филарета, жена Ивана Грозного Анастасия, умерла в 28 (30) лет, похоронив четырех своих младенцев. Только двое ее детей, Иван и Федор Иоаннович- последний царь из Рюриковичей, - прожили 27 и 40 лет соответственно. Вторая тетка Анна оставила многочисленное и жизнестойкое потомство: большинство из ее восьми детей дожили до совершеннолетия, участвовали в опричнине и занимали посты при дворе. Что касается самого Федора Никитича, то из шестерых его детей четверо умерли в младенчестве. Среди внуков только Петр I преодолел пятидесятилетний рубеж.

Средний возраст. В XVII веке мальчики рождались в полтора раза реже девочек и жили недолго. Все Романовы в XVII веке умирали естественной смертью. Средняя продолжительность жизни мужчин составила всего 20 лет, а женщин - 33,6 года. Крайне высокой была детская смертность - половина не дожила до совершеннолетия. При этом большинство погибало в младенчестве или в 4-5 лет. Те из Романовых, кто перешагивал восемнадцатилетний рубеж, жили относительно долго: мужчины - 39,2 года, женщины - 56 лет!

Романовы. Из серии исторических открыток.

XVIII век. Молодые годы

Царствующие. Петр I - 52 года, Петр II - 14 лет, Анна Иоанновна - 47 лет, Иван VI - 23 года, Елизавета Петровна - 52 года, Петр III - 34 года, Екатерина II - 67 лет, Павел I - 46 лет.

Долгожители. Екатерина Антоновна - 65 лет, Петр I - 52 года, Петр Антонович - 52 года.

В XVIII веке ситуация с продолжительностью жизни в доме Романовых по-прежнему оставалась напряженной. Никто из Романовых-мужчин не перешагнул 55-летний юбилей. Как и Петр I, 52 года прожил сын Анны Леопольдовны Петр Антонович, 41 год - Алексей Антонович.

Средний возраст. Средняя продолжительность жизни мужчин составила 24,4 года, включая умерших насильственной смертью, или 20,3 года - если рассматривать только тех, кто умер своей смертью. Продолжительность жизни женщин снизилась до 20,9 года. Из 29 учтенных членов династии до совершеннолетия не дожили 13 человек, подавляющее большинство из них умерли в младенчестве. Если не учитывать детскую смертность, средняя продолжительность жизни у мужчин составила 39,4 года, считая убитых, или 48,3 года - без них; у женщин - 44 года.

Празднование 300-летия Дома Романовых в Москве. 1913 г.

XIX - начало XX века. Новые ветви

Царствующие. Александр I - 47 лет, Николай I - 58 лет, Александр II - 62 года, Александр III - 49 лет, Николай II - 50 лет.

Долгожители. дочь Александра II Ксения - 85 лет и внуки Александр - 87 лет, Ольга - 85 лет и Ирина Павловна - 86 лет; внук Александра III Андрей Александрович - 84 года.

XIX век стал новым этапом для дома Романовых. Большинство семей оказывались многодетными, разрастались побочные ветви династии. Если в XVIII веке проживали 27 представителей династии, то в XIX - начале ХХ века уже 135. Была преодолена символическая граница в 60 лет - возраст, недостижимый для Романовых, за исключением Филарета, на протяжении двух столетий. Так, больше 60 прожили Александр II, его брат Константин и сын Владимир; внуки Николая I Михаил и Александр Михайловичи, внук Александра III Федор. Более того, десять Романовых отпраздновали 70- и даже 80-летние юбилеи: внуки Павла I Карл Александр Август Иоганн и Виллем Александр Пауль Фредерик Лодевейк; внук Николая I Николай Николаевич, внуки Александра II Андрей Владимирович и Александр (от связи с Е.М. Долгоруковой) и внуки Александра III Андрей, Никита, Дмитрий, Ростислав и Василий Александровичи. Среди 56 женщин 12 умерли, перешагнув 70-летний рубеж, семь - 80-летний!

Проект памятника в честь 300-летия Дома Романовых в Костроме.

Средний возраст. Продолжительность жизни существенно выросла: для мужчин - до 45,2 года, учитывая только умерших естественной смертью, и до 46,1 года, если учесть погибших. Дожившие до совершеннолетия жили в среднем 57,1 года (или 54,7, учитывая погибших). Женщины жили в среднем 51,6 года (вместе с убитыми дочерями Николая II - 49,4 года), без учета детской смертности - 63,1 года. Всего же в возрасте от 70 до 79 лет умерли 14,8% представителей династии, после 80 лет - 8,2%. Смертность детей до 18 лет составила 16,2%, причем по-прежнему большинство из них умирали в младенчестве.

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ПРИМЕЧАНИЕ:

Екатерина I и Екатерина II, не будучи Романовыми по крови, в статистику не включались.

Император Николай II и цесаревич Алексей.

Дом Романовых: доктора вызывали?

Какие болезни влияли на продолжительность жизни царской династии

В XVII веке даже цари не могли рассчитывать на эффективную медицинскую помощь. Характерно, что хилые, болезненные дети века, если и преодолевали условный рубеж в 18 лет, часто умирали на третьем десятке, как Федор Алексеевич и Иван V. Но те, кто доживали до 30-летнего возраста, жили долго. За XVII-XVIII века только двое умерли в возрасте 30-40 лет - Прасковья Ивановна в 37 и Елизавета Антоновна - в 39 лет.

Девочки из царских семей XVII века жили гораздо дольше женщин XVIII века. Причина кроется в том, что эти женщины, ведшие размеренный и сытый образ жизни, были незамужними. Бесконечные роды не вызывали у царских дочерей преждевременного старения, что отличало их от царских жен.

Так, родившая 10 детей жена Михаила Федоровича Евдокия Лукьяновна умерла в 37 лет от нервного потрясения через месяц после смерти мужа. Родившая 13 детей жена Алексея Михайловича Мария Ильинична скончалась в 44 года в родах. Рано умерла многодетная Анна Леопольдовна, в родах умерла Анна Петровна. Хотя преувеличивать этот фактор не стоит. Родившая всего троих вторая жена Алексея Михайловича Наталья Кирилловна умерла в 42 года, и дочери Ивана V, рожавшие мало, умирали не дожив до 50 лет.

Увеличение продолжительности жизни в XIX веке во многом было связано с развитием медицины и вообще с распространением представлений о необходимости поддерживать здоровье. Так, жена Николая I императрица Александра Федоровна, измученная родами, с 1837 г. ежегодно выезжала в длительные поездки на курорты Германии3. Она умерла в 62 года, пережив любую из своих активно рожавших предшественниц предыдущих столетий. Александр I с детства закалялся, Николай I регулярно делал особую гимнастику, был умерен в еде, не пил спиртного4.

Малодетные и бездетные семьи XVIII века сменились многолюдным и жизнестойким поколением детей и внуков Павла I. Сам Павел Петрович здоровьем не отличался, а жена его, Мария Федоровна, родив десятерых детей, из которых лишь один умер в детстве, прожила 69 лет и определенно привнесла в семью Романовых хорошую наследственность, особенно по мужской линии. С учетом того, что и её родители дожили до 60, и семеро братьев прожили 61-70 лет.

Сокращавшие жизнь заболевания и нездоровые условия жизни, конечно, не исчезли, проявлялись очевидные наследственные заболевания. Если для XVII века это была "слабость ногами", то в XIX веке у Романовых фиксируются очевидные проблемы с почками. У Николая I при вскрытии была обнаружена одна увеличенная почка вместо двух5. Нефритом страдали дети Александра II Александр III и Георгий (от Е.М. Долгоруковой), сын Александра III Георгий.

Страдали Романовы и от инфекционных заболеваний - менингита, туберкулеза, гриппа. Например, от гриппа умерли дочь Николая I Мария и внучки Августа Мария и Екатерина. И все же продолжительность жизни Романовых в XIX-ХХ вв. была существенно выше, чем в среднем по стране. В годы правления Николая I средняя продолжительность жизни составляла 25 лет у мужчин и 27 - у женщин. Подросшие к 1913 году показатели в 32,4 и 34,5 года все равно существенно отставали от царских и великокняжеских6

1По другим данным - 75// Козляков В.Н. Михаил Федорович. - М., 2004. С. 18-19.

2. Филюшкин А.И. Василий III. - М., 2010. С. 286-287.

3. Танаков А.И. Как рожали русские царицы. Акушерские истории династии Романовых. - СПб., 2011. С. 216-218.

4. Танаков А.И. Указ. соч. С. 168; Медики и императорская власть в России. Здоровье императорской семьи и медицинское обеспечение первых лиц России в XIX - начале ХХ вв., 2008. С. 42, 44.

5. Танаков А.И. Указ соч. С. 179; Медики и императорская власть в России... С. 46.

6. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало ХХ в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. - СПб., 1999. Т. 1. С. 209-210.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта N 18-00-00814 (18-00-00813) "Патриархальный мир и факторы жизнестойкости населения в период "долгой войны" 1914-1922 годов"