Композитор Фаустас Латенас умер от остановки сердца на самоизоляции

Советский, литовский композитор Фаустас Латенас, известный, в частности, как автор музыки к фильмам и театральным постановкам, умер от остановки сердца на 65-м году жизни в ночь с 3 на 4 ноября.

При этом уточнено, что накануне Латенас изолировался от своей заразившейся коронавирусной инфекцией семьи в загородном доме под Вильнюсом - передает МК со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Сообщается: ночью композитор позвонил знакомому, сказал, что чувствует себя плохо и попросил приехать. Знакомый, прибыв и найдя друга, как ему показалось, в предынсультном состоянии, вызвал "скорую". Но поздно - по дороге в больницу Латенас скончался. Врачам лишь оставалось констатировать смерть от остановки сердца.

Фаустас Латенас - автор музыки ко всем спектаклям Римаса Туминаса: "Маскарад", "Евгений Онегин", "Дядя Ваня", "Улыбнись нам Господи" и "Царь Эдип". Также покойный выступил композитором фильмов "Скорость - мой бог", "Моя маленькая жена", "Не помню лица твоего", "Дети из отеля "Америка", "На ощупь", "Цой".

Как актер снялся в литовской мелодаме по Гибсону "Двое на качелях".

Латенас был полноправным соавтором спектаклей Эймунтаса Някрошюса, сотрудничал с Юрием Бутусовым, Константином Богомоловым, Владимиром Мирзоевым. Музыка Латенаса стала доминантой многих вахтанговских постановок - ее называли "голосом театра".