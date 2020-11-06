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6 ноября 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 5 ноября 2020 года № 716 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в пункте 1.27:

в абзаце первом слово "спортивных," исключить; абзац второй изложить в следующей редакции: "Запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением спортивных соревнований для видов спорта с численностью одной команды не более 18 человек, при условии нахождения в помещении не более одного человека на 4 квадратных метра и не более 36 участников соревнований, спортивных соревнований на открытом воздухе с численностью участников до 80 человек и с количеством посетителей, которое не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких мероприятий.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции.

Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовать обеспечить перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционный режим работы.

Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, семейные торжества, поминки, и иных подобных коллективных мероприятий допускается в общественных местах при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 18 человек, и при условии применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор).

Запрещается посещение несовершеннолетними гражданами в возрасте до 14 лет торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых.";

строку "Плановая медицинская помощь в условиях стационара" приложения 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) изложить в следующей редакции:

строку 19 приложения 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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