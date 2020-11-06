Министр обороны Болгарии назвал предательством компромисс в споре со Скопье

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что республика "не допустит кражи своей истории и унижения достоинства со стороны Северной Македонии".

"Мы не имеем права допустить в Евросоюз государство с новой идентичностью, основанной на антиболгарском подходе", - отметил глава силового ведомства в интервью БНТ. По его мнению, пойти на компромисс со Скопье для решения исторического спора равносильно национальному предательству.

"Мы не являемся представителями турецко-татарского племени, как пишут в македонских учебниках по истории, - подчеркнул Каракачанов. - Мы не оккупанты, не фашисты и не убийцы".

Ранее с подобной позицией, но в более сдержанном тоне выступали президент Болгарии Румен Радев, а также глава МИД республики Екатерина Захариева. Таким образом, София не признает этнической и языковой идентичности своей западной соседки. Отсутствие решения по вопросу препятствует началу официальных переговоров о присоединении Северной Македонии к ЕС.