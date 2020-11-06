NI назвал Су-35 одним из лучших современных истребителей

Российский истребитель Су-35 будет еще долго востребован на мировой арене даже несмотря на появление в небе истребителей пятого поколения? таких как F-22 Raptor и Су-57. К подобному выводу пришел автор The National Interest Марк Эпископос.

Залогом долголетия самолета, относящегося к поколению 4++, являются его универсальность и грузоподъемность, а также выдающиеся летно-технические характеристики.

Военный обозреватель отмечает, что Су-35 обладает обширным арсеналом, вооружение монтируется на 12 точках внешней подвески.

В отличии от других истребителей Су-35 может не только вести воздушный бой, но и эффективно штурмовать наземные и морские цели с помощью управляемых авиабомб, новейших противокорабельных ракет и ракет класса "воздух-земля". В качестве штурмовика Су-35, как отметил эксперт, уже проявил себя в Сирии.

"Учитывая его впечатляющие характеристики, экономическую эффективность и универсальность, маловероятно, что Москва попытается отказаться от Су-35, даже если десятки серийно выпускаемых Су-57 поступят на вооружение в ближайшие десятилетия", - говорится в публикации.