Ольга Бузова станет Леди Гагой в "Ледниковом периоде"

Уже 7 ноября в эфир Первого канала выйдет шестой выпуск "Ледникового периода", темой которого станут мюзиклы.

Как напоминает Teleprogramma, судить коллег на этот раз будут Филипп Киркоров и Михаил Швыдкой, а также Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова. И конкурсанты по такому случаю усиленно стараются. Приготовив зрителям и "приемной комиссии" разного рода сюрпризы.

В частности, анонсирует издание, публикуя соответствующие фото, певица и телеведущая Ольга Бузова "замахнулась на роль Леди Гаги в фильме "Звезда родилась" - режиссерском дебюте актеры Брэдли Купера.

Рулевая "Орла и решки" Регина Тодоренко сыграет Мерилин Монро, Роман Костомаров предстанет в женском платье, изобразив Джозефину из "В джазе только девушки", Дмитрий Сычев и Мария Петрова покажут номер под музыку из рок-оперы "Юнона и Авось", а Владимир Маркони удивит под "Призрака в опере".

Кстати, сегодня Бузова опубликовала в своем Instagram видео с репетиции шоу, поясняя: у партнеров было всего два дня, чтобы поставить программу, но они, по мнению Ольги, справились.

"Мои тренеры обещали сделать из меня человека. Они имеют ввиду - красивые линии и развёрнутую стопу. Что из этого получится, смотрите в эту субботу", - подписала ролик женщина.