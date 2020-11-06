Переброску новой партии Т-72Б3 сняли на видео

Модернизированные танки Т-72Б3 погрузили на платформы и отправили железнодорожным транспортом в войска. Об этом сообщила пресс-служба Уралвагонзавода, входящего в Ростех, и разместила видео.

Модернизация коснулась практически всех систем Т-72Б3. Во-первых, машины получили новые двигатели, во-вторых, современную систему управления огнем с автоматом сопровождения цели. Это дает возможность сократить время на подготовку наводчиков-операторов и не снижать при этом эффективность стрельбы. В третьих, появилась камера заднего вида и дисплейный комплекс механика-водителя. Кстати, тепловизионные каналы отечественного производства по своим характеристикам не уступают зарубежным, которые устанавливали на машинах раньше.

Благодаря всем этим новшествам улучшилась маневренность боевых танков и вырос уровень их защищенности. На предприятии отметили одно из главных технологических решений - бронетехника укомплектована дополнительными модулями защиты в так называемом мягком корпусе. Это повысило бронестойкость без значительного увеличения массы Т-72Б3.

Уралвагонзавод проводил все работы в рамках гособоронзаказа по капитальному ремонту и глубокой модернизации танков Т-72Б до уровня Т-72Б3. После приемосдаточных испытаний, в ходе которых представители военного ведомства проконтролировали все системы действий механика-водителя, наводчика-оператора и командира каждого танка, боевые машины приняли. Теперь они поступят в войска.