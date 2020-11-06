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Премьеры "Главного героя" с Рейнольдсом и "Смерти на Ниле" отменены

Новости
    06.11.2020, 10:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Да кто бы, как говорится, сомневался теперь-то уже: обещающая взрывной экшен фантастическая комедия "Главный герой" и новое прочтение "Смерти на Ниле" Агаты Кристи исчезли из графика показов. Как передает Deadline, Disney отложил премьеры картин на неопределенный срок.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: ленту с Райаном Рейнольдсом ждали в кино 10 декабря, "Смерть" - 16 декабря (в России - 14 января 2021 года).

Причина ясна и, к сожалению, уже привычна: из-за стремительного распространения новой коронавирусной инфекции кинотеатры закрыты.

Таким образом, из больших премьер на повестке осталась лишь "Чудо-женщина: 1984", пока стоящая в графике на 24 декабря. Но крайне сомнительно, что Warner Bros. рискнет сейчас пустить потенциальный блокбастер на широкие экраны - и здесь премьеру наверняка перенесут.

Как отмечают аналитики, даже если вдруг случится чудо и почему-то откроются кинотеатры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, остается проблема другого континента - на локдаун ушла Европа.

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