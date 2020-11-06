ПСБ и правительство Чувашской Республики планируют развивать инвестпроекты

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Чувашской Республики Олег Николаев провели рабочую встречу, на которой обсудили поддержку со стороны банка крупных инвестиционных проектов в рамках комплексной программы социально-экономического развития республики на 2020-24 гг.

В программу включено более 200 проектов, из них 88 - проекты предприятий промышленных отраслей, которые входят в приоритеты регионального правительства. ПСБ уже открыл кредитно-гарантийные лимиты крупным предприятиям в республике на 12 млрд рублей и почти на 3 млрд рублей - компаниям малого и среднего бизнеса, и продолжит расширять финансирование.

Также в республике ПСБ участвует в реализации национальных проектов - "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Экология", "Жилье и городская среда". Банк финансирует объекты жилищного строительства и наращивает объемы кредитования застройщиков, развивая проектное финансирование.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и программы социально-экономического развития Чувашской Республики банк также проявил заинтересованность в региональной программе льготного ипотечного кредитования. Программа рассчитана на граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, работающих в государственных и муниципальных учреждениях, а также на молодые семьи. ПСБ начал выдачу ипотечных кредитов сотрудникам бюджетных учреждений по минимальной на рынке ставке - от 3,99% годовых в рублях. Также жителям республики доступны программы ПСБ с господдержкой "Семейная ипотека", "Военная ипотека", "Госпрограмма-2020". С начала запуска "Госпрограммы-2020" в Чувашии ПСБ выдал 800 кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей.

На встрече представители банка и регионального правительства также обсудили возможность строительства в Чебоксарах Центра уличного баскетбола международного уровня в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ - детям". Первый такой центр банк открыл в Туле, ведется строительство в других регионах.

"Наши совместные с республикой проекты масштабные и разнообразные - от кредитования предприятий и предоставления льготной ипотеки до строительства бесплатных и доступных всем спортивных объектов, - рассказал Петр Фрадков. - В Чувашской Республике сильно развито промышленное производство - приборо- и машиностроение, химическая промышленность, металлургия, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, работают предприятия военно-промышленного комплекса. Регион в ближайшие годы планирует дальнейшее развитие промышленного комплекса и реализацию большого количества инвестиционных проектов, и ПСБ готов предоставить республике свой опыт, экспертизу и необходимые финансовые решения для достижения этих целей".

Председатель ПСБ добавил, что банк также планирует расширять сотрудничество и с малым бизнесом, и с населением, и в области развития инфраструктуры.

"Для республики очень важно взаимодействие с таким финансовым институтом, который активно вовлекается во все сферы экономики России, - подчеркнул глава Чувашской Республики Олег Николаев. - У хозяйствующих субъектов появляется возможность реализовать проекты, мы чувствуем активное участие ПСБ и в реализации наших государственных задач, но и самое главное - наше взаимодействие идет очень поступательно. Когда мы начали заниматься Комплексной программой социально-экономического развития региона на пять лет, банк поддержал финансово разработку этого проекта. Далее мы подписали соглашение на площадке форума "Армия-2020". И договорились в целом работать по разным направлениям взаимодействия".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"