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06.11.2020 13:39

МегаФон назвал любимые фильмы и сериалы жителей Кузбасса

Специалисты оператора проанализировали статистику просмотров сервиса МегаФон ТВ и назвали самые востребованные фильмы и сериалы среди кузбассовцев. В результате оказалось, что жители региона чаще смотрят зарубежное кино, а среди сериалов выбирают российский контент.
Фото: ПАО "МегаФон" Фото: ПАО "МегаФон"
Фото: ПАО "МегаФон"

По данным анализа, пользователи из Кемеровской области предпочитают иностранные боевики, детективы и фантастику, на которые в общей доле просмотров приходится 62 процента. Самым популярным у зрителей стал фильм Гая Ричи "Джентльмены". В тройку лидеров также вошли кинокартины "Форд против Ферарри" с участием Кристиана Бэйла и Мэтта Деймона, а также "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом. Среди российских фильмов кузбассовцы чаще всего смотрели военно-историческую драму "Ржев".

В выборе сериалов зрители отдали свое предпочтение отечественной многосерийной комедии "Гранд" о жизни пятизвездочного отеля. Ее посмотрел каждый третий пользователь сервиса МегаФон ТВ в регионе. Также среди фаворитов сериалы "Содержанки" и "Фитнес". Самыми популярными зарубежными многосерийными лентами в период самоизоляции у кузбассовцев стали легендарные "Друзья" и "Игра престолов".

В целом среди жанров лидируют драмы, комедии и анимационные фильмы для детей. Особенно в Кузбассе полюбили мультфильм "Три кота".

"Ограничения, связанные с пандемией, вызвали повышенный интерес пользователей к онлайн-кинотеатрам. Например, в Кемеровской области на 13 процентов увеличилась доля аудитории нашего приложения МегаФон ТВ по сравнению с прошлым годом. При этом те абоненты, кто пользуется тарифной линейкой #БезПереплат, могли смотреть популярные фильмы и сериалы без ограничения трафика", - комментирует Людмила Цветкова, директор Кузбасского отделения МегаФона.

В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.

Материал подготовлен ПАО "МегаФон"

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