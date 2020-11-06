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06.11.2020 17:02

СКФУ готов стать площадкой для кооперации регионов Северного Кавказа

Ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов стал одним из спикеров форума "Университеты 2030: Наука - компетенции - молодежь", который состоялся в Нижнем Новгороде в ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

Форум стал одной из самых масштабных дискуссионных площадок для руководителей системы высшего образования в 2020 году и прошел в смешанном формате - в очном и дистанционном. В числе главных тем - новый национальный проект "Наука и университеты", адаптация системы образования к изменениям, интеграция вузов в инновационную экосистему регионов и многое другое.

- Университет - драйвер развития территории и инструмент трансформации регионов. Наряду с исследованиями, университеты - это центр культурной и социальной жизни. У него должно быть три приоритета: интеграция, наука и молодежная политика, - подчеркнул в своем выступлении министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В работе Форума приняли участие более 20 000 человек. Его основной задачей являлся диалог о решениях в ответ на вызовы пандемии COVID-19 в системе высшего образования и науки, а также запуск системы массового непрерывного образования для взрослых в российских организациях высшего образования в целях обеспечения трансфера технологических знаний, повышения производительности труда, роста социально-экономического благополучия и самореализации всех граждан страны. Отдельно обсуждались задачи государственной молодежной политики в университетской среде.

- Анонсируемый национальный проект включает конкретный инструментарий, который даст возможность университетскому и научному сообществу четко включиться как в развитие отраслей экономики, так и в развитие регионов, - сказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. - Важное направление, особенно для региональных университетов, - это кооперация. Например, наш макрорегион Северный Кавказ - особенный, многонациональный, поэтому очень важно снижать уровень обособленности, фактически создавая единую площадку для кооперации, а это, в свою очередь, повлечет и интерес индустрии. Мы планируем участвовать в программе стратегического академического лидерства и своей основной задачей ставим формирование комфортных условий для развития человеческого капитала в поликультурном регионе.

В работе Форума приняли участие ключевые руководители сферы науки, высшего образования, молодежной политики, а также ведущие эксперты.

Организаторами Форума выступили минобрнауки России, правительство Нижегородской области, НИУ "Высшая школа экономики", ЭАЦ "Научно-образовательная политика", АНО "Дирекция Московского международного салона образования", партнеры Форума: Росмолодежь, АНО "Россия - страна возможностей".

Пресс-релиз предоставлен "Северо-Кавказским федеральным университетом"

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