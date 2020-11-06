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06.11.2020 13:00

ТюмГУ поделится в онлайне опытом трансформации образовательной модели

Тюменский государственный университет запускает онлайн-курс "Индивидуализация в высшем образовании, или "Как трансформировать образовательное пространство университета". Он стартует 9 ноября и будет продолжаться две недели, участников ждут видео-лекции и интерактивные вебинары.
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

- Идея разработки этого курса была не нашей, а университетов-партнеров, которые за последние два с половиной года устали к нам приезжать за опытом и попросили им поделиться онлайн, - рассказала Таисья Погодаева, проректор ТюмГУ. - Мы собрали весь наш опыт по трансформации образовательной модели и внедрению индивидуальных образовательных траекторий. В итоге получился полноценный курс, где описываются и удачные решения, и ошибки, основные сложности и пути их решения.

Проект по внедрению индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) реализуется в вузе с 2017-го года, и сегодня в рамках этой программы здесь учатся уже более 8000 студентов. При этом у каждого - свое расписание и свой маршрут. Обучение поделено на три элемента: ядро из обязательных дисциплин, блок элективов из "необязательных" предметов и так называемые мэйджоры, которые формируют профессиональные компетенции учащихся.

"Наш университет - это пример самого масштабного опыта в области индивидуальных образовательных траекторий, - отмечает Таисья Погодаева. - Наши преподаватели не "вкладывают знания" в студентов, не заставляют зубрить даты и имена, но учат работать с источниками разного типа, анализировать информацию, обрабатывать ее и на основе этого делать выводы, создавая новые научные труды".

Главная цель новой системы, как подчеркивает Надежда Федорова, начальник Управления ИОТ ТюмГУ, это переход от стратегии обучения к стратегии образования, где студент сам занимается своим целеполаганием, рефлексирует новый опыт, ставит конкретные цели с дедлайнами: на семестр, учебный год или более долгий срок.

Ирина Белозерова, руководитель лаборатории "Цифровой модератор" Университета 20.35, добавляет: "Индивидуализация в образовании будет способствовать появлению большого количества молодых людей, которые берут ответственность за свою жизнь и понимают, какие сценарии они могут развернусь в своей профессиональной деятельности и для самореализации. Если большинство университетовРоссии по настоявшему внедрит ИОТ, через 10 лет Россия сможет претендовать на лидерство в технологической и интеллектуальной повестке".

Изменение системы высшего образования в России - требование времени. Рынок труда динамично меняется, и повсеместный переход на "удаленку", пусть и вынужденный, в очередной раз подтвердил этот факт. Как заявил президент России Владимир Путин еще в январе, вузам стоит реагировать на изменения, вводить новые специальности и учить студентов смежным профессиям. Что и делают в ТюмГУ вот уже три года.

Сайт ТюмГУ.

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

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