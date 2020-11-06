Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 15.06.2020 г. № 666 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на гибридизацию объектов животного мира"

Зарегистрирован 03.11.2020 г. № 60734

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 05.11.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 21.03.2012 № 71 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на гибридизацию объектов животного мира" (зарегистрирован Минюстом России 20.06.2012, регистрационный № 24637) с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08.09.2014 № 389 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 10.11.2014, регистрационный № 34609).