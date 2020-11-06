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6 ноября 2020 г.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 15.06.2020 г. № 667 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешении на акклиматизацию новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира"

Дата подписания 15 июня 2020 г.
Опубликован 6 ноября 2020 г.

Зарегистрирован 03.11.2020 г. № 60733

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 05.11.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 21.03.2012 № 72 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по выдаче разрешения на акклиматизацию новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира" (зарегистрирован Минюстом России 29.06.2012, регистрационный № 24757) с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08.09.2014 № 389 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 10.11.2014, регистрационный № 24609).

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 15.06.2020 г. № 667
(pdf, PDF, 2.4 Мб)