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06.11.2020,  
14:47
Текст:  Алексей Брусилов

Советские пожарные танки ГПМ-54 снова поступили в украинскую армию

На Украине отремонтировали и модернизировали более полутора десятков советских пожарных танков ГПМ-54. Еще более десяти единиц такой специальной техники "реанимировали" непосредственно в войсках.
Фото: Министерство обороны Украины Фото: Министерство обороны Украины
Фото: Министерство обороны Украины

Сообщается, что данные работы проводились специалистами расположенного во Львове бронетанкового завода. Учитывая, что возгорания на складах боеприпасов и других военных объектах в Незалежной случаются регулярно, данные мероприятия можно считать действительно необходимыми.

Директор военного предприятия Виктор Андрощук признался, что большую проблему представляло имеющееся в восстанавливаемых образцах большое количество еще советских или закупаемых ранее в России комплектующих. Чтобы приступить к работе, пришлось изменять конструкторскую и технологическую документацию, и только на это понадобилось около года.

Также пришлось устанавливать новое гидравлическое оборудование, приобретенное в одной из европейских стран.

Гусеничная пожарная машина ГПМ-54 разработана в 70-е годы на основе средних танков Т-54 и Т-55.

Фото: LutzBruno / wikimedia.org
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На ней установлена цистерна для воды емкостью 9 кубических метров. Также смонтирован бак для пены. Лафетная установка дает возможность тушить пожар с расстояния до 60 метров. Имеется бульдозерное оборудование.

В разное время на Украине разрабатывались и успешно испытывались образцы техники для огнеборцев на базе более мощных Т- 64 и Т-72, однако они так и не были закуплены из-за отсутствия необходимых средств.

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