США продадут Израилю F-22

США продадут Израилю около 50 истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Стоимость - 10,4 миллиарда долларов. Данное решение называют беспрецедентным, поскольку этот самолет никогда не продавали за границу.

Об этом пишет издание Air Recognition. Министр обороны США Марк Эспер заявил израильским официальным лицам во время недавнего визита, что администрация Трампа одобрила продажу F-22.

Кстати, Израиль уже заявлял о желании приобрести не только F-35, но и F-22. Но США отказали. Они прекратили выпуск F-22 в 2011 году и законодательно запретили его поставку за рубеж из-за боязни, что он может попасть в руки России. Теперь же администрация одобрила продажу истребителей Израилю.

F-22 - одноместный двухмоторный всепогодный тактический истребитель-невидимка пятого поколения. Его разработали в рамках программы Advanced Tactical Fighter (ATF) ВВС США, как истребитель для превосходства в воздухе. Но он обладает и возможностями для наземной атаки, радиоэлектронной борьбы и способностью радиотехнической разведки.

Первоначально военные США планировали закупить у компании-производителя Lockheed Martin 750 истребителей F-22. В 2009 году программа была сокращена до 187 из-за высокой стоимости, запрета на экспорт и разработки более универсальных F- 35. Последний F-22 поставили в войска в 2012 году.