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6 ноября 2020 г.

Постановление правительства Свердловской области от 29 октября 2020 года № 772-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума за III квартал 2020 года"

Дата подписания 29 октября 2020 г.
Опубликован 6 ноября 2020 г.

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-ОЗ "О прожиточном минимуме в Свердловской области", Законом Свердловской области от 24 мая 2013 года № 47-ОЗ "О потребительской корзине в Свердловской области на 2013-2020 годы" Правительство Свердловской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года, рассчитанную на основе потребительской корзины в Свердловской области и данных Федеральной службы государственной статистики об уровне потребительских цен в Свердловской области:

в расчете на душу населения Свердловской области - 11 129 рублей в месяц;

для трудоспособного населения - 11 860 рублей в месяц;

для пенсионеров - 9 038 рублей в месяц;

для детей - 11 897 рублей в месяц.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезова.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев



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