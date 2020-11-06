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6 ноября 2020 г.

Распоряжение администрации Томской области от 5 ноября 2020 года № 243-р "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 5 ноября 2020 г.
Опубликован 6 ноября 2020 г.

1. В соответствии с Законом Томской области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ "О прожиточном минимуме в Томской области", постановлением Губернатора Томской области от 06.07.2015 № 65 "Об утверждении Правил расчета величины прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группам населения в Томской области" установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской области за III квартал 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

С.А.Жвачкин


Приложение к распоряжению Губернатора Томской области от 05.11.2020 № 243-р

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской области за III квартал 2020 года



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