Украину ждет жесткий "карантин выходного дня"

Новая жесткая мера по борьбе с распространение коронавируса будет принята властями Украины в ближайшие дни. С подачи республиканского минздрава в стране будет введен "карантин выходного дня", когда в течение выходных действовать будут лишь продуктовые магазины, аптеки и транспорт, передает РИА Новости. Таким образом власти хотят избежать полного локдауна, возможность которого уже обсуждалась в кабмине.

"Именно поэтому наша пропозиция будет (в том, чтобы) делать такой жесткий карантин в выходные дни, то есть суббота-воскресенье, - цитирует агентство заявление министра здравоохранения Украины Максима Степанова. - Согласно нашему видению, это когда у нас останутся работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, ну и, конечно, транспорт",

Таким образом в выходные дни в стране будут запрещены все без исключения массовые мероприятия.

Время первых таких "карантинных выходных" еще не определено, но это точно будут не ближайшие выходные, скорее всего - суббота и воскресенье следующей недели.