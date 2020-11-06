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06.11.2020 00:49
Рубрика: В мире

Украину ждет жесткий "карантин выходного дня"

Новая жесткая мера по борьбе с распространение коронавируса будет принята властями Украины в ближайшие дни. С подачи республиканского минздрава в стране будет введен "карантин выходного дня", когда в течение выходных действовать будут лишь продуктовые магазины, аптеки и транспорт, передает РИА Новости. Таким образом власти хотят избежать полного локдауна, возможность которого уже обсуждалась в кабмине.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Именно поэтому наша пропозиция будет (в том, чтобы) делать такой жесткий карантин в выходные дни, то есть суббота-воскресенье, - цитирует агентство заявление министра здравоохранения Украины Максима Степанова. - Согласно нашему видению, это когда у нас останутся работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, ну и, конечно, транспорт",

Таким образом в выходные дни в стране будут запрещены все без исключения массовые мероприятия.

Время первых таких "карантинных выходных" еще не определено, но это точно будут не ближайшие выходные, скорее всего - суббота и воскресенье следующей недели.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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