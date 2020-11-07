Джонни Деппа уволили из "Фантастических тварей"

Актер Джонни Деппа не появится в роли злого мага Грин-де-Вальда в третьей части "Фантастических тварей", продолжении серии приквелов-спиноффов "Гарри Поттера".

На фоне продолжающегося скандала с бывшей женой Джонни актрисой Эмбер Херд и только что проигранного суда кинокомпания Warner предложила Деппу расстаться с ними.

При этом картина не закрыта - на роль Грин-де-Вальда проведут рекаст, а премьера проекта сдвинется еще на год - на 2022-й.

О происходящем безобразии Джонни сам рассказал в Instagram. В корректной форме. Поблагодарил всех, кто его поддерживал, уверил, что решение компании уважает, и сообщил, что намерен по последнему судебному решению подать апелляцию. Так как решение это - "сюрреалистично", и он намерен продолжить добиваться правды.

Напомним: речь идет про иск в отношении издания The Sun, которое актер обвинил в клевете.

При этом бывшая жена выступала на процессе свидетелем и бурно отметила поражение Деппа, демонстративно закатив вечеринку.