Медведев вышел в финал турнира в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Париже, переиграв в двух сетах канадца Милоша Раонича.

Соперником Медведева в полуфинале стал канадский теннисист Милош Раонич, с которым россиянин до этого встречался дважды и в обоих случаях побеждал. Россиянин благодаря успешной игре в Париже на следующей неделе поднимется в рейтинге АТР уже на четвертое место, опередив швейцарского ветерана Роджера Федерера, который восстанавливается после тяжелой травмы.

Впрочем, россиянин не намеревался останавливаться на достигнутом на этом турнире и был фаворитом в матче. В первом сете до счете 2:2 соперники уверенно брали свои подачи. Но затем россиянин сумел сделать брейк, после чего довел сет до победы - 6:4.

Во второй партии дело дошло до тай-брейка, на котором Медведев также был сильнее - 7-4. Весь матч длился 1 час и 37 минут.

В финале Медведев сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и представитель Германии Александр Зверев.