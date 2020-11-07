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07.11.2020 18:11
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в финал турнира в Париже

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Париже, переиграв в двух сетах канадца Милоша Раонича.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Соперником Медведева в полуфинале стал канадский теннисист Милош Раонич, с которым россиянин до этого встречался дважды и в обоих случаях побеждал. Россиянин благодаря успешной игре в Париже на следующей неделе поднимется в рейтинге АТР уже на четвертое место, опередив швейцарского ветерана Роджера Федерера, который восстанавливается после тяжелой травмы.

Фото: Reuters
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Впрочем, россиянин не намеревался останавливаться на достигнутом на этом турнире и был фаворитом в матче. В первом сете до счете 2:2 соперники уверенно брали свои подачи. Но затем россиянин сумел сделать брейк, после чего довел сет до победы - 6:4.

Во второй партии дело дошло до тай-брейка, на котором Медведев также был сильнее - 7-4. Весь матч длился 1 час и 37 минут.

В финале Медведев сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и представитель Германии Александр Зверев.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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