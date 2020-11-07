С небес на землю: как Украина разрушила свой оборонный комплекс

Журнал Military Watch назвал разрушение оборонно-промышленного комплекса Украины одним из самых драматичных в военной истории.

Издание Military Watch проанализировало феномен саморазрушения ОПК и армии Украины.

"В декабре 1991 года после распада СССР Украина стала третьим по величине из 15 государств-преемников Советского Союза после России и Казахстана. Она имела многообещающее будущее в качестве крупной промышленной державы", - напоминает автор вначале статьи.

Еще в составе СССР Украина была одним из наиболее индустриализированных регионов сверхдержавы, и новая республика унаследовала не только непропорционально большое количество советских обычных и ядерных арсеналов, включая более 1000 ядерных боеголовок, но и значительную часть советского оборонного сектора. На момент своего отделения Украина располагала третьим по величине ядерным арсеналом в мире, внушительным флотом сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков межконтинентального диапазона и заводами, производящими широкий спектр современных систем вооружения.

Она располагала технологиями, необходимыми для двигателей баллистических ракет межконтинентальной дальности и советской космической программы.

Кроме того, Украина еще в советское время имела единственные в мире, помимо США, верфи, способные строить авианосцы.

Украинское конструкторское бюро Антонова произвело одни из самых современных самолетов, в том числе крупнейший в мире самолет Ан-225. Многочисленные заводы, на которых размещалась советская электронная промышленность, производили системы от корабельных двигателей до ракет класса "воздуха - воздух".

Несмотря на значительный потенциал, украинские вооруженные силы и в целом ее промышленность находились в упадке в течение трех десятилетий в основном из-за серьезной коррупции и бесхозяйственности. В 1990-х годах страна взялась было за продажу оружия и стала ведущим источником недорогих передовых технологий для Китая, Северной Кореи и Ирана. Однако политические изменения привели к тому, что она быстро попала в сферу влияния Запада: США оказали значительное давление на страну, чтобы заставить ее отказаться от наиболее выгодных сделок.

Самой заметной из них была продажа бомбардировщиков Ту-160 Китаю, которая, вероятно, сопровождалась бы контрактами на модернизацию и переоборудование, передачу технологий для соответствующих ракет воздушного базирования и, возможно, даже долгосрочную поддержку производства самолетов с аналогичными характеристиками в Китае. Но давление Запада в конечном итоге вынудило Киев утилизировать их, а часть продать часть России.

Похожая тенденция прослеживается и в украинском судостроении: вмешательство США создает значительные трудности при продаже частично завершенного авианосца класса "Адмирал Кузнецов" Китаю. Это вынудило китайцев купить корабль через частную компанию всего за 20 миллионов долларов, что положило конец перспективам прибыльной передачи технологий.

Попытки сделать страну крупным производителем танков тоже не увенчались успехом, несмотря на попытки создать модернизированный вариант Т-80 в рамках программы Т-84 "Оплот". Таиланд заказа их в начале 2010-х годов, в основном из-за давления Запада, требовавшего не приобретать у России более совершенные танки Т-90. Но Украина не выполнила условия своего контракта. Это отпугнуло других потенциальных клиентов. А это означает, что танковую промышленность Украины, вероятно, ожидает медленная смерть в ближайшие годы.

Экономический кризис привел к тому, что даже для внутреннего использования у страны почти не осталось машин Т-84. Почти все танковые части Украины опираются на устаревшие танки Т-64.

Украинские ВВС практически не изменились со времен распада Советского Союза. Их костяк составляют истребители МиГ-29 и Су-27, построенные в СССР. Они почти не обновлялись по сравнению со своими аналогами в России, Индии и других странах.

Не обладая современными ракетами класса "воздух-воздух" и системами РЭБ, украинские ВВС сегодня сильно отстают не только от России, но и от Беларуси и Казахстана.

На момент распада Советского Союза на Украине было 176 МБР (130 SS-19 и 46 SS-24), 43 стратегических бомбардировщика (23 Ту-95 и 20 Ту-160), 241 тактический бомбардировщик (90 Ту-16, 70 Ту-22, 81 Ту-22М), 20 самолетов ИЛ-78 для дозаправки в воздухе, 245 ударных истребителей Су-24, 80 модернизированных тяжеловесных перехватчиков МиГ-25 и 260 истребителей МиГ-29 и Су-27.

Этот впечатляющий арсенал в сочетании с такими же передовыми и мощными военно-морскими и сухопутными силами делал Украину игроком высшей военной лиги. Она превосходила любую из европейских держав, уступая только США и России.

Ослабленное состояние вооруженных сил страны, которые все больше зависят от помощи Запада, вынуждают страну закупать устаревшее оборудование в США. И вскоре украинским ВВС придется полагаться на легкие китайские учебно-тренировочные самолет как на единственные современные в своем арсенале.

Все это свидетельствует об одном из самых драматичных падений "с небес на землю" в современной военной истории.