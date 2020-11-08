Законопроект Республики Хакасия "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Хакасия (далее - республиканский бюджет) на 2021 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 27 983 696 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 29 206 759 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 1 223 063 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 28 191 440 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 29 398 310 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 29 251 998 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 732 000 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 30 326 093 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 517 000 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2022 год в сумме 1 060 558 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 927 783 тыс. рублей.

3. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Республики Хакасия на 2021 год в сумме 250 000 тыс. рублей.

4. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Республики Хакасия на 2022 год в сумме 250 000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 250 000 тыс. рублей.

5. Установить:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 24 247 347 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей;

2) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия по состоянию на 01 января 2023 года в сумме 25 307 905 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия по состоянию на 01 января 2024 года в сумме 26 235 688 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей.

6. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Формирование доходов республиканского бюджета в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Установить, что доходы республиканского бюджета в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов формируются за счет:

1) федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов - в соответствии с нормативами, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия;

2) федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов и сборов, а также в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - в соответствии с нормативами распределения, установленными законодательством Российской Федерации;

3) региональных налогов, сборов и иных платежей (в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам) - в соответствии с нормативами распределения согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) неналоговых доходов - в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия.

2. Утвердить доходы республиканского бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета - органов государственной власти Республики Хакасия согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Хакасия согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2021 год - в сумме 1 589 711 тыс. рублей;

2) на 2022 год - в сумме 1 567 096 тыс. рублей и на 2023 год - в сумме 1 572 561 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Хакасия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Республики Хакасия

Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Хакасия:

1) на 2021 год - в сумме 2 269 500 тыс. рублей;

2) на 2022 год - в сумме 2 621 941 тыс. рублей;

3) на 2023 год - в сумме 2 963 901 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на исполнение отдельных расходных обязательств Республики Хакасия

1. Установить с 01 января 2021 года:

1) тарифные ставки специалистам республиканских государственных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, с повышающим коэффициентом 1,25.

2) должностной оклад Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия в размере 29 539 рублей.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Хакасия

Установить, что порядок осуществления бюджетных инвестиций, а также порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Хакасия в форме капитальных вложений в основные средства республиканских государственных учреждений и республиканских государственных унитарных предприятий устанавливается Правительством Республики Хакасия.

Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять из республиканского бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, выполнением работ, оказанием услуг:

1) в случаях регулирования цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

2) в иных случаях, предусмотренных в ведомственной структуре расходов республиканского бюджета.

2. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять из республиканского бюджета субсидии акционерному обществу "Дирекция республиканских рынков" на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг, в виде вклада в имущество общества в сумме 8 000 тыс. рублей.

3. Предоставление субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Республики Хакасия или актами уполномоченных им органов государственной власти Республики Хакасия.

Предоставление субсидий, указанных в части 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Республики Хакасия.

Статья 9. Субсидии некоммерческим организациям (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять из республиканского бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

2. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Республики Хакасия или уполномоченными им органами государственной власти Республики Хакасия.

Статья 10. Гранты в форме субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять из республиканского бюджета гранты в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям по результатам проводимых конкурсов.

2. Порядок определения объема и условия предоставления грантов, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Республики Хакасия.

Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия

1. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия (далее - муниципальные образования) на 2021 год в сумме 8 248 671 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 636 003 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6 500 547 тыс. рублей, в том числе:

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия на 2021 год в сумме 313 585 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 255 692 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 255 692 тыс. рублей;

2) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год в сумме 391 955 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 449 848 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 449 848 тыс. рублей;

3) субсидии из республиканского бюджета на 2021 год в сумме 812 300 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 638 257 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 657 043 тыс. рублей;

4) субвенции из республиканского бюджета на 2021 год в сумме 6 705 631 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 267 006 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 112 764 тыс. рублей;

5) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2021 год в сумме 25 200 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 25 200 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 25 200 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

1) на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

1) дотаций из республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) субвенций из республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено частью 3 настоящей статьи) утверждается Правительством Республики Хакасия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Утвердить значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности, принимаемого в качестве критерия выравнивания, используемого при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия, на 2021 год в размере 0,6, на 2022 год в размере 0,6, на 2023 год в размере 0,6.

6. Утвердить общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия на 2021 год в сумме 466 200 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 466 200 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 466 200 тыс. рублей.

Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год в размере 2 523 рубля 68 копеек на человека, на 2022 год в размере 2 523 рубля 68 копеек на человека, на 2023 год в размере 2 523 рубля 68 копеек на человека.

7. Установить, что Министерство финансов Республики Хакасия заключает с главами местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Республики Хакасия.

8. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета при исполнении расходных обязательств муниципального образования, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются такие межбюджетные трансферты.

9. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета осуществляют полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета при исполнении расходных обязательств муниципального образования, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 12. Субвенции федеральному бюджету из республиканского бюджета

Утвердить объем субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета федеральному бюджету на основании соглашения, заключенного между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия, о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Республики Хакасия от 17 декабря 2008 года № 91-ЗРХ "Об административных правонарушениях", на 2021 год в сумме 315 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 646 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 646 тыс. рублей.

Статья 13. Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований

1. Установить, что расчетные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия частично заменяются дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия от налога на доходы физических лиц:

1) на 2021 год - в размере 1 853 614 тыс. рублей;

2) на 2022 год - в размере 1 954 955 тыс. рублей;

3) на 2023 год - в размере 1 968 437 тыс. рублей.

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 14. Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований

1. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляемых в республиканский бюджет, за исключением доходов от указанных акцизов, зачисляемых в республиканский бюджет по нормативам распределения в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Доходы, зачисляемые в местные бюджеты в соответствии с нормативами, установленными частью 1 настоящей статьи, являются источниками формирования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов.

Статья 15. Методики распределения отдельных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям

Утвердить методики распределения субвенций из республиканского бюджета муниципальным образованиям согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 16. Взыскание остатков непогашенных бюджетных кредитов

Взыскание остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета местным бюджетам, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Республики Хакасия в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 17. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований перед Республикой Хакасия

1. В 2021 году проведение реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований перед Республикой Хакасия осуществляется в соответствии с настоящей статьей.

2. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) осуществляется путем предоставления отсрочки, рассрочки исполнения обязательств на срок до 31 декабря 2022 года и уплаты процентов в размере 0,11 процента годовых в течение всего срока такой реструктуризации, в том числе с частичным списанием задолженности в размере 99% объема основного долга.

3. Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) устанавливаются Правительством Республики Хакасия. Указанные правила могут предусматривать дополнительные условия реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам), в том числе критерии, которым должны соответствовать должники, имеющие право на реструктуризацию денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам).

Статья 18. Государственные внутренние заимствования Республики Хакасия и государственный внутренний долг Республики Хакасия

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Установить, что от имени Республики Хакасия право осуществления государственных внутренних заимствований Республики Хакасия принадлежит Министерству финансов Республики Хакасия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Министерство финансов Республики Хакасия в процессе управления государственным долгом Республики Хакасия вправе определять формы, виды и условия размещения долговых обязательств Республики Хакасия и осуществлять все необходимые действия, связанные с осуществлением заимствований и обслуживанием долговых обязательств Республики Хакасия, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Хакасия в 2021 году в сумме 1 011 185 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 924 847 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 869 393 тыс. рублей.

Статья 19. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.О.Коновалов







