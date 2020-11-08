Законопроект Магаданской области "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 37 689 498,8 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 38 458 917,6 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 769 418,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 36 958 940,5 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 37 451 521,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 799 220,5 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 492 580,9 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 34 185 408,3 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 34 961 683,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 679 899,0 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 776 275,4 тыс. рублей.

Статья 2

1. Учесть в областном бюджете поступления доходов:

в 2021 году согласно приложению 1 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Учесть в областном бюджете поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов в части доходов, зачисляемых в областной бюджет в пределах компетенции главных администраторов доходов областного бюджета:

в 2021 году согласно приложению 2 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 3

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами городских округов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5

В соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты городских округов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 71 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 81 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 91 к настоящему Закону.

Статья 9

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов:

на 2021 год в сумме 2 767 500,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 2 767 500,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 2 767 500,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов:

на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 101 к настоящему Закону.

Статья 10

Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских округов уровень расчетной бюджетной обеспеченности:

на 2021 год - 1,016;

на плановый период 2022 и 2023 годов - 1,016.

Статья 11

1. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов:

на 2021 год в сумме 450 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 450 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 450 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение первой части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов, предоставляемой с целью обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов при планировании их бюджетов:

на 2021 год в сумме 400 000,0 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 400 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 400 000,0 тыс. рублей согласно приложению 111 к настоящему Закону.

3. Распределение и выделение второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов, предоставляемой с целью обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов в процессе исполнения их бюджетов, в 2021 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей утверждается постановлениями Правительства Магаданской области.

Статья 12

1. Утвердить объем субсидий бюджетам городских округов:

на 2021 год в сумме 695 607,8 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 434 016,5 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 248 527,2 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение субсидий бюджетам городских округов:

на 2021 год в сумме 659 354,3 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов соответственно в сумме 394 871,1 тыс. рублей и 208 075,6 тыс. рублей согласно приложению 121 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень субсидий бюджетам городских округов, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 151 к настоящему Закону.

Статья 13

1. Утвердить объем субвенций бюджетам городских округов:

на 2021 год в сумме 5 263 087,1 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 5 112 174,3 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 5 349 495,4 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение субвенций бюджетам городских округов:

на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 131 к настоящему Закону.

Статья 14

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов:

на 2021 год в сумме 272 572,4 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 160 072,4 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов:

на 2021 год в сумме 257 572,4 тыс. рублей согласно приложению 14 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 142 572,4 тыс. рублей и 0,0 тыс. рублей соответственно согласно приложению 141 к настоящему Закону.

Статья 15

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2021 год в сумме 2 249 834,5 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 2 285 899,8 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 1 701 105,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 161 к настоящему Закону.

Статья 16

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

на 2021 год в сумме 6 326 780,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 6 003 240,8 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 6 239 685,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

на 2021 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 171 к настоящему Закону.

Статья 17

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности:

на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 181 к настоящему Закону.

Статья 18

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Магаданской области:

на 2021 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 191 к настоящему Закону.

Статья 19

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета:

на 2021 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20.1 к настоящему Закону.

Статья 20

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Магаданской области:

на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21.1 к настоящему Закону.

Статья 21

Установить верхний предел государственного внутреннего долга Магаданской области:

на 01 января 2022 года в объеме 14 621 142,4 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону;

на 01 января 2023 года в объеме 14 556 722,2 тыс. рублей и на 01 января 2024 года в объеме 14 242 302,0 тыс. рублей согласно приложению 221 к настоящему Закону.

Статья 22

1. Утвердить Программу государственных гарантий Магаданской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

2. Установить верхний предел по государственным гарантиям Магаданской области на 1 января 2022 года в объеме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в объеме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в объеме 0,0 тыс. рублей.

Статья 23

1. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Магаданской области:

на 2021 год в сумме 799 845,7 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 817 466,8тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 808 357,9 тыс. рублей.

2. Установить расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета:

на 2021 год в сумме 4 737,1 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 4 472,7 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 4 208,3 тыс. рублей.

Статья 24

1. Установить с 1 февраля 2021 года размер индексации 1,037 к уровню 2020 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года № 1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 3 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

3) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

4) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

5) регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

6) ежемесячное пособие на ребенка установленное Законом Магаданской области от 30 декабря 2019 года № 2458-ОЗ "О пособиях на ребенка в Магаданской области".

2. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации 1,04 к уровню 2021 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года № 1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 3 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

3) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

4) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

5) регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

6) ежемесячное пособие на ребенка установленное Законом Магаданской области от 30 декабря 2019 года № 2458-ОЗ "О пособиях на ребенка в Магаданской области".

3. Установить с 1 февраля 2023 года размер индексации 1,04 к уровню 2022 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года № 1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 3 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

3) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

4) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

5) регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

6) ежемесячное пособие на ребенка установленное Законом Магаданской области от 30 декабря 2019 года № 2458-ОЗ "О пособиях на ребенка в Магаданской области".

Статья 25

1. Правительство Магаданской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов численности государственных гражданских служащих, а также работников органов исполнительной власти.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов численности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления.

Статья 26

1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случаях:

1) предусмотренных государственными программами Магаданской области;

2) предусмотренных ведомственными целевыми программами;

3) связанных с оказанием услуг по перевозке граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда автомобильным транспортом общего пользования.

2. Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается:

1) постановлениями Правительства Магаданской области в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 1 настоящей статьи;

2) приказами уполномоченных органов исполнительной власти Магаданской области в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи.

Статья 27

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области:

на 2021 год в сумме 892 641,6 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 1 218 037,6 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 1 363 658,6 тыс. рублей.

Статья 28

Утвердить объем бюджетных ассигнований Резервного фонда Магаданской области:

на 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

Статья 29

Утвердить объем бюджетных ассигнований Резервного фонда Правительства Магаданской области:

на 2021 год в сумме 230 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 230 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 230 000,0 тыс. рублей.

Статья 30

Установить, что в соответствии с пунктом 7.1 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, передаются Управлению Федерального казначейства по Магаданской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 31

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 году областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 апреля 2021 года.

Статья 32

Установить следующие дополнительные основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области, предусмотренных настоящим Законом, между целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета на основании принятых нормативных правовых актов Правительства Магаданской области;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета на основании принятых нормативных правовых актов Правительства Магаданской области;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных настоящим Законом на реализацию государственных и ведомственных программ Магаданской области, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в случае внесения изменений в постановления Правительства Магаданской области об утверждении государственных программ Магаданской области, приказ исполнительного органа государственной власти Магаданской области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на обеспечение деятельности органов государственной власти Магаданской области, в пределах одной целевой статьи между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета;

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах одного направления расходования средств, реализуемых за счет безвозмездных поступлений и предусмотренных настоящим Законом, между разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в соответствии с фактическим поступлением средств;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных настоящим Законом на реализацию государственных программ Магаданской области, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета по средствам единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов на сумму средств, необходимых для выполнения условий предоставления областному бюджету межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджетов;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, обусловленное внесением изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;

9) распределение на основании федеральных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, или безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, областному бюджету сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

10) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с федеральными органами исполнительной власти или физическими и юридическими лицами, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, реализуемых за счет средств безвозмездных поступлений в пределах одного направления расходования средств между разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в соответствии с фактическим поступлением средств;

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах средств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, на исполнение судебных решений;

13) включение (увеличение, уменьшение и перераспределение) бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в связи с внесением изменений в Программу развития Особой экономической зоны в Магаданской области на 2021 год;

14) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в рамках государственных программ Магаданской области и непрограммных направлений деятельности в целях финансового обеспечения региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Статья 33

Установить, что остатки средств областного бюджета на 1 января 2021 года в полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Магаданской области государственных контрактов на поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае наличия кредиторской задолженности.

Статья 34

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







