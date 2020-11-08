Постановление правительства Республики Марий Эл от 5 ноября 2020 года № 409 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл за III квартал 2020 г."

Новости

За сутки от коронавируса вылечились 66 военнослужащих 21:46
Похороны Михаила Жванецкого пройдут в закрытом режиме 21:19
"Динамо" разгромило "Локомотив" в матче РПЛ 21:05
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 50 миллионов человек 20:37
Роспотребнадзор назвал основные нарушения антиковидного режима фудкортами и ТЦ 20:19
Луис Арсе присягнул на верность боливийскому народу 20:18
Дзюба не забил пенальти в матче с "Краснодаром" 19:57
Требования к ввозу препарата для анестезии крупных животных могут смягчить 19:43
Минстрой разработал единый порядок предоставления госуслуг при ИЖС 19:32
Косторная выиграла у Трусовой короткую программу на этапе КР в Казани 19:20
Гол Миранчука принес "Аталанте" ничью в матче с "Интером" 19:05
При сходе вагонов под Новосибирском произошел разлив топлива 18:30
Черчесов позвонил Дзюбе и поддержал его 18:11
Дзюба попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Краснодаром" 17:43
Президент Мексики не стал поздравлять Байдена 17:29
Мясников: Антибиотики могут спровоцировать необратимую глухоту 17:14
Выпуск вакцины "Спутник V" запустят на четвертом фармпредприятии 17:07
Полиция Бангкока применила водометы против манифестантов 16:55
Прокуратура взяла на особый контроль двойное убийство в Подмосковье 16:39
Болгарские полицейские вышли на митинг против низкой оплаты труда 16:11
Эксперт оценил последние секунды полета Александра Колтового 15:56
Что будет дальше с курсом биткоина 15:55
Новак: Срок подключения населения к газовой сети сократится до 135 дней 15:40
В Китае запущена в космос частная четырехступенчатая ракета 15:33
Британский генерал заявил о возможности третьей мировой войны 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 ноября 2020 г.

Постановление правительства Республики Марий Эл от 5 ноября 2020 года № 409 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл за III квартал 2020 г."

Дата подписания 5 ноября 2020 г.
Опубликован 8 ноября 2020 г.

В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 6 марта 2006 г. № 11-3 "О прожиточном минимуме и потребительской корзине в Республике Марий Эл" Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Установить по представлению Министерства социального развития Республики Марий Эл и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл для оценки уровня жизни населения Республики Марий Эл при разработке и реализации республиканских социальных программ, оказания необходимой социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования республиканского бюджета Республики Марий Эл величину прожиточного минимума за III квартал 2020 г.:

1) в расчете на душу населения - 10 184 рубля;

2) по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл:

для трудоспособного населения - 10 913 рублей;

для пенсионеров - 8 326 рублей;

для детей - 10 535 рублей.

2. Министерству социального развития Республики Марий Эл с участием органов местного самоуправления в Республике Марий Эл при оказании государственной социальной помощи и предоставлении мер социальной поддержки учитывать величину прожиточного минимума, установленную пунктом 1 настоящего постановления.

Председатель Правительства Республики Марий Эл А.Евстифеев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией