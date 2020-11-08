Один против партии: замполит устроил бунт на "Сторожевом" 45 лет назад

Вечером 8 ноября 1975 года на большом противолодочном корабле "Сторожевой" вспыхнуло восстание. Возглавил его замполит судна, капитан 3 ранга Валерий Саблин: бунтовщиками двигали исключительно идеологические мотивы, они не требовали денег, не просили политического убежища, а требовали новой коммунистической революции.

Несмотря на то, что советская власть попыталась максимально стереть память о мятежном капитане, сохранились сведения не только о его биографии, но и о личных качествах. Он родился в Ленинграде в офицерской семье, закончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, а затем вступил в партию. Позже он пошел в Военно-политическую академию имени Ленина, результаты учебы были настолько выдающимися, что его имя было выбито на мраморной доске в списке лучших выпускников. После событий 1975 года надпись поспешили убрать.

Сослуживцы и близкие Саблина рассказывали о его честности, кристально чистой совести и неподкупной вере в коммунистические идеалы. Он искренне переживал происходящее в стране - казнокрадство, ложь, бюрократию, социальную несправедливость - и даже попытался донести в письме, отправленном Никите Хрущеву, свои опасения по поводу того, что курс зашел не туда, и высказал необходимость новых преобразований.

На "Сторожевой" его назначили в августе 1973 года на должность замполита. Это был новый корабль с формирующимся экипажем, Саблин быстро стал верным товарищем морякам и офицерам: справедливого и искреннего замполита уважали, к его мнению прислушивались. Он со своей стороны внимательно изучал состав, ища единомышленников, готовых поддержать призывы к новому революционному перевороту.

"Час икс" настал 8 ноября. После коллективного просмотра фильма "Броненосец Потемкин" Валерий Саблин пришел к командиру корабля капитану 2 ранга Анатолию Потульному и доложил, что матросы устроили пьянку и беспорядки в помещении гидроакустиков. Когда гневный командир ворвался туда, то дверь за ним захлопнулась на замок. В комнате он нашел записку от замполита, где тот попросил прощения за свои действия и предупредил, что позже капитан сам сможет решить свою судьбу.

Вскоре офицеры и мичманы услышал команду собраться в кают-компании. Там перед ним выступил Валерий Саблин, заявивший о том, что готовится переход на Кронштадт, где он намерен сделать политическое заявление по телевидению. Он предложил экипажу присоединиться к бунту, среди офицеров заявления поддержало меньшинство. Несогласных заперли по каютам.

Во время собрания с борта "Сторожевого" сумели сбежать двое членов экипажа. Они тут же доложили о ситуации на корабле, в связи с чем желаемый Саблиным эффект неожиданности достигнут не был.

Советское руководство бросило силы на то, чтобы любой ценой отсечь мятежному кораблю путь в Швецию, хотя сам Саблин заявлял лишь о том, что курс лежит на Кронштадт. Было принято решение остановить "Сторожевой" с воздуха: самолеты начали бомбардировку корабля. Одна из бомб угодила на палубу, руль заклинило от разрушений, в итоге судно остановилось.

В этот момент несколько матросов сумели освободить запертого капитана Потульного. Открыв стрельбу он вернул себе управление кораблем и доложил об этом на командный пункт флота. Бунт был подавлен.

Чего же хотели мятежные моряки во главе с замполитом Саблиным? В частности, они требовали предоставить им право каждый вечер выступать по радио и телевидению. Задачи ставились высокие: очистить партийный аппарат о тех, кто изменил принципам революции, вернуть диктатуру пролетариата. Никаких материальных ценностей восставшие не хотели - просили лишь личной неприкосновенности при сходе на берег.

Последствия бунта были серьезные. Валерия Саблина обвинили в измене Родине и расстреляли в августе 1976 года. Его ближайшего соратника - матроса Александра Шеина - приговорили к 8 годам тюрьмы. Оставшиеся среди союзников Саблина матросы быстро отреклись от своих заявлений и отделались взысканиями по служебной и партийной линии. Весь экипаж корабля был расформирован, историю бунта попытались замять.

В 1994 году дело Саблина было пересмотрено: его переквалифицировали с "измены Родине" на воинские преступления о превышении власти и неповиновении начальству. Приговор был изменен на 10 лет лишения свободы, но в тот момент в живых мятежного офицера уже давно не было. Полностью реабилитировать замполита не стали.