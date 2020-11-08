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Похороны Михаила Жванецкого пройдут в закрытом режиме

Литература
    08.11.2020, 21:19
Текст:   Олег Усков

Писателя, юмориста и сатирика Михаила Жванецкого, скончавшегося в пятницу на 87-м году жизни, похоронят в Москве 9 ноября.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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Об этом сообщил "Интерфакс" представитель писателя Олег Сташкевич.

Он уточнил, что траурная церемония пройдет в закрытом режиме.

"Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое", - сказал Сташкевич.

Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Окончил институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту. Студентом участвовал в художественной самодеятельности. Тогда же писать монологи и миниатюры, которые сам же исполнял зачастую. Первую книгу выпустил в 1980 году.

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