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Работы над "Ведьмаком" остановлены из-за заражения съемочной группы

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    08.11.2020, 14:35
Текст:   Олег Усков

Съемки второго сезона фэнтезийного шоу Netflix "Ведьмак" на студии Arborfield в Англии остановлены после того, как у нескольких членов команды сериала была диагностирована коронавирусная инфекция.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Deadline, пока COVID-19 найден у четырех человек, которые были тут же изолированы от коллег.

Имена заболевших не названы, но, по уверениям источника ресурса, никто из основного актерского состава шоу не болен. По крайней мере, на текущий момент: уровень бедствия покажет общее тестирование всех, кто соприкасался с инфицированными.

Съемки обещано возобновить только после того, как сервис убедится в полной безопасности предприятия.

Дата премьеры второго сезона по-прежнему неизвестна.

К слову, работы над вторым сезонов "Ведьмака" уже замораживали весной - в первую волну. Тогда заразу подцепил актер Кристофер "Великанья смерть" Хивью, играющий в сериале разбойника Нивеллена.

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