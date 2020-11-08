Законопроект Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета Сахалинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Сахалинской области (далее также - областной бюджет) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 107966953,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 128194539,6 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 20227586,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета:

а) на 2022 год в сумме 91130773,9 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 86284656,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета:

а) на 2022 год общий объем расходов 104100784,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2488498,2 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 98642005,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4746243,7 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета:

а) на 2022 год в сумме 12970010,6 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 12357348,9 тыс. рублей.

Статья 2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2021 год в сумме 4932883,0 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2022 год в сумме 4560856,7 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 3717132,8 тыс. рублей.

2. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам:

1) на 2021 год в сумме 50051274,1 тыс. рублей, в том числе:

дотации в сумме 7906531,4 тыс. рублей;

субсидии в сумме 23501505,5 тыс. рублей;

субвенции в сумме 18079876,7 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты в сумме 563360,5 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2022 год в сумме 36820631,0 тыс. рублей, в том числе:

дотации в сумме 4024525,0 тыс. рублей;

субсидии в сумме 13919057,9 тыс. рублей;

субвенции в сумме 18307287,6 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты в сумме 569760,5 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 30949106,2 тыс. рублей, в том числе:

дотации в сумме 1183351,7 тыс. рублей;

субсидии в сумме 10636813,2 тыс. рублей;

субвенции в сумме 19028220,3 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты в сумме 100721,0 тыс. рублей;

3. Установить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области:

1) на 2021 год в сумме 4700911,9 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2022 год в сумме 4102720,6 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 4512875,4 тыс. рублей.

Статья 3. Поступление доходов по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и нормативы распределения доходов

1. Утвердить поступление доходов по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет, в целях формирования дорожного фонда Сахалинской области согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области и бюджетами муниципальных образований Сахалинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем и распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Сахалинской области:

1) на 2021 год в сумме 5823325,5 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2022 год в сумме 4275079,6 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 4545220,0 тыс. рублей.

6. Утвердить размер резервных фондов Правительства Сахалинской области:

1) на непредвиденные расходы:

а) на 2021 год в сумме 100000,0 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2022 год в сумме 50000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 50000,0 тыс. рублей;

2) на предупреждение и (или) ликвидацию чрезвычайных ситуаций:

а) на 2021 год в сумме 400000,0 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2022 год в сумме 50000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 50000,0 тыс. рублей;

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сахалинской области:

1) на 2021 год в сумме 9652193,3 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2022 год в сумме 5525541,1 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 5153109,0 тыс. рублей.

8. Установить, что в соответствии с подпунктом "л" пункта 4 части 1 статьи 2 Закона Сахалинской области от 6 декабря 2011 года № 129-ЗО "О дорожном фонде Сахалинской области" источником формирования дорожного фонда Сахалинской области является часть общих доходов областного бюджета:

1) на 2021 год в сумме 7841644,5 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2022 год в сумме 3414733,1 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 2866300,0 тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Сахалинской области:

1) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2022 год в сумме 796000,0 рублей;

б) на 2023 год в сумме 846000,0 тыс. рублей.

Статья 6. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области" в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в следующих случаях:

1) государственного регулирования тарифов на межмуниципальные перевозки пассажиров, багажа и грузов морским и воздушным транспортом, перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

2) государственного регулирования тарифов (ставок, сборов) на услуги аэропортов, расположенных на территории острова Сахалин и Курильских островов;

3) реализации мероприятий по материально-техническому оснащению и развитию аэродромов (аэропортов), расположенных на территории острова Сахалин и Курильских островов, и обеспечению их эксплуатации;

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 7. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами;

2) регулирования нормативов потребления коммунальных услуг потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета;

3) закупки и доставки топлива для населения, проживающего на территории Курильских островов;

4) регулирования нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 8. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям работ в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие энергетики Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям работ предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие энергетики Сахалинской области" в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ в следующих случаях:

1) приобретения (переоборудования) специализированного автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;

2) переоборудования транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива;

3) строительства объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 9. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) развития:

а) подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

б) подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;

в) мелиорации сельскохозяйственных земель;

г) пищевой и перерабатывающей промышленности;

2) поддержки:

а) племенного животноводства;

б) малых форм хозяйствования;

в) кредитования подотраслей растениеводства и животноводства, малых форм хозяйствования;

3) управления рисками в подотраслях растениеводства и животноводства;

4) технической и технологической модернизации сельского хозяйства;

5) создания общих условий для развития сельскохозяйственного производства.

2. Юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета по решению Правительства Сахалинской области предоставляются гранты в форме субсидий, в том числе на конкурсной основе, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 10. Субсидии юридическим лицам - производителям работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в случае оказания услуг и выполнения работ в части содержания, обслуживания и эксплуатации объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Сахалинской области и предназначенного для обеспечения деятельности органов государственной власти Сахалинской области и государственных органов Сахалинской области.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 11. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста;

2) реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственной поддержки;

3) оказания услуг дополнительного образования детей;

4) организации отдыха и оздоровления детей.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 12. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области на 2018 - 2025 годы"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области на 2018 - 2025 годы" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов (продукции);

2) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) на возмещение транспортных расходов;

б) на возмещение процентов по кредитам.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 13. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) организации общественных работ;

2) применения труда инвалидов;

3) трудоустройства молодежи в счет квоты;

4) реализации мероприятий ведомственной целевой программы Сахалинской области по повышению мобильности трудовых ресурсов;

5) реализации мероприятий, направленных на содействие занятости работников организаций, осуществляющих модернизацию производства, работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;

6) переобучения, повышения квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;

7) организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников из числа лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 14. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в случае организации временных рабочих мест для трудоустройства незанятых граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения Сахалинской области в целях поиска подходящей работы.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 15. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в следующих случаях:

1) оказания образовательных услуг по предоставлению дошкольного образования в частных образовательных организациях;

2) оказания образовательных услуг по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 16. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в следующих случаях:

1) перевозки отдельных категорий граждан автомобильным пассажирским транспортом общего пользования;

2) оказания адресной продовольственной помощи малоимущим семьям с детьми;

3) предоставления гражданам социальных услуг на территории Сахалинской области.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 17. Субсидии юридическим лицам - производителям услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в случае оказания услуг в сфере туризма.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 18. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение дотаций местным бюджетам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону:

3. Установить, что в 2021 году в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области производится распределение следующих дотаций:

1) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год в сумме 343821,7 тыс. рублей;

2) за наращивание налогового (экономического) потенциала:

а) на 2021 год в сумме 30000,0 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2022 год в размере 30000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в размере 30000,0 тыс. рублей.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских округов:

на 2021 год в размере 1,187;

на плановый период:

на 2022 год в размере 0,879;

на 2023 год в размере 0,619

5. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Сахалинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

7. Утвердить распределение субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Сахалинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

8. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

9. Установить, что в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области производится распределение субсидий местным бюджетам в рамках реализации следующих государственных программ Сахалинской области:

1) "Управление государственными финансами Сахалинской области" на реализацию инициативных проектов в Сахалинской области:

а) на 2021 год в сумме 187000,0 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2022 год в сумме 187000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 187000,0 тыс. рублей;

2) "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области" на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках концессионных соглашений.

а) на 2021 год в сумме 732700,0 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2022 год в сумме 1165400,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 686000,0 тыс. рублей;

10. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Сахалинской области, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

11. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам:

1) на организацию обслуживания населения воздушным и морским транспортом муниципальному образованию "Северо-Курильский городской округ Сахалинской области Российской Федерации":

а) на 2021 год в сумме 85721,0 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2022 год в сумме 85721,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 85721,0 тыс. рублей;

2) на мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления:

а) на 2021 год в сумме 15000,0 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2022 год в сумме 15000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 15000,0 тыс. рублей;

3) на создание виртуальных концертных залов:

а) на 2021 год в сумме 2800,0 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2022 год в сумме 9200,0 тыс. рублей;

4) на создание модельных муниципальных библиотек:

а) на 2021 год в сумме 5000,0 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2022 год в сумме 5000,0 тыс. рублей;

Статья 19. Иные межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования:

а) на 2021 год в сумме 4664398,6 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2022 год в сумме 4066207,3 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 4476362,1 тыс. рублей;

2) на финансовое обеспечение мероприятий Территориальной программы Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи:

а) на 2021 год в сумме 36513,3тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2022 год в сумме 36513,3 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 36513,3 тыс. рублей.

Статья 20. Порядок уплаты платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

1. Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования перечисляются ежемесячно органом исполнительной власти Сахалинской области, уполномоченным в сфере здравоохранения, в виде межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области в размере одной двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований, установленного подпунктом "а" пункта 1 статьи 19 настоящего Закона.

2. Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в два срока равными долями не позднее 10-го и 25-го числа текущего календарного месяца. Если указанный срок уплаты ежемесячного обязательного платежа приходится на день, который признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока уплаты ежемесячного обязательного платежа считается следующий за ним рабочий день.

Статья 21. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2021 году

1. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются в 2021 году из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований:

1) на срок, не выходящий за пределы 2021 года, в сумме до 300000,0 тыс. рублей;

2) на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 1200000,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные кредиты предоставляются местным бюджетам на следующие цели:

1) частичное покрытие дефицитов местных бюджетов;

2) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;

3) осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории муниципального образования.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указанными в части 2 настоящей статьи:

1) на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере 0,1 процента годовых;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории муниципального образования, - по ставке 0 процентов.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Сахалинской области указанных в части 2 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Сахалинской области.

Статья 22. Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в 2021 году

1. Бюджетные кредиты предоставляются юридическим лицам, зарегистрированным на территории Сахалинской области, в целях закупки и доставки топлива, муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в муниципальные образования: городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области, "Курильский городской округ", "Городской округ Ногликский", городской округ "Охинский", Северо-Курильский городской округ и "Южно-Курильский городской округ", территории которых отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченным сроком завоза грузов (продукции).

2. Бюджетные кредиты предоставляются юридическим лицам:

1) являющимся ресурсоснабжающими организациями в сфере электроснабжения и теплоснабжения;

2) осуществляющим закупку и доставку муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

3. Бюджетный кредит может быть предоставлен юридическому лицу при соблюдении следующих условий:

1) предоставление юридическим лицом обеспечения исполнения обязательства по возврату кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором;

2) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом;

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) проведение предварительной проверки министерством финансов Сахалинской области финансового состояния юридического лица - получателя бюджетного кредита, его гаранта или поручителя;

5) включение в договор о предоставлении бюджетного кредита согласия получателя бюджетного кредита на осуществление министерством финансов Сахалинской области проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления, а также положения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере одного процента годовых.

5. Установить следующий порядок предоставления бюджетных кредитов:

1) решение о предоставлении бюджетного кредита юридическому лицу с указанием его объема и срока, на который он предоставляется, принимается министерством финансов Сахалинской области;

2) предоставление бюджетного кредита оформляется договором, заключенным между министерством финансов Сахалинской области и юридическим лицом.

6. Бюджетные кредиты юридическим лицам предоставляются из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований:

1) на срок, не выходящий за пределы 2021 года, в сумме до 100000,0 тыс. рублей;

2) на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 300000,0 тыс. рублей.

Статья 23. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Сахалинской областью

1. Урегулирование денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Сахалинской областью возможно по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета муниципальным образованиям Сахалинской области.

2. Урегулирование денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Сахалинской областью осуществляется способом основанного на соглашении изменения условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанного с предоставлением рассрочки исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему).

3. Урегулирование денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Сахалинской областью;

2) предоставление рассрочек исполнения денежного обязательства (задолженности по денежным обязательствам) производится на срок до 1 января 2024 года.

4. Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Сахалинской областью устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 24. Верхний предел государственного внутреннего долга Сахалинской области, предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Сахалинской области

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Сахалинской области:

1) на 1 января 2022 года в сумме 15433691,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Сахалинской области на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2023 года в сумме 12963035,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Сахалинской области на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2024 года в сумме 12349904,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Сахалинской области на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить предельный объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Сахалинской области на 2021 год в сумме 373539,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1327253,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2254661,0 тыс. рублей.

Статья 25. Государственные внутренние заимствования Сахалинской области

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Сахалинской области на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 26. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета Сахалинской области на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 27. Особенности исполнения областного бюджета в 2021 году

Установить в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона Сахалинской области от 17 октября 2007 года № 93-ЗО "О бюджетном процессе в Сахалинской области" следующие дополнительные основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в закон Сахалинской области об областном бюджете, связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета:

1) изменение бюджетной классификации, в том числе наименования и (или) кода целевой статьи, дополнительной классификации и объекта капитального строительства, укрупненного мероприятия, объекта недвижимого имущества, включенного в адресную инвестиционную программу Сахалинской области, а также уточнение принадлежности бюджетных ассигнований к бюджетной классификации;

2) перераспределение расходов между главными распорядителями средств областного бюджета по их ходатайству в случае образования экономии при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по главному распорядителю средств областного бюджета не превышает 15 процентов средств, предусмотренных ему законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на текущий финансовый год и плановый период;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и (или) субсидий на иные цели;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, на расходы по уплате штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов);

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, на финансовое обеспечение гарантий и компенсаций, связанных с расторжением служебного контракта (трудового договора) с лицами, замещающими государственные должности Сахалинской области, государственными гражданскими служащими Сахалинской области, работниками органов государственной власти Сахалинской области и государственных казенных учреждений;

6) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета в текущем финансовом году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья и вид расходов бюджета) не превышает 10 процентов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение соответствующего расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия и (или) иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджета;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета в случае принятия решения Правительства Сахалинской области о возмещении субъектам инвестиционной деятельности затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов с использованием механизмов государственной поддержки;

9) распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями Сахалинской области в случае получения уведомления о предоставлении из федерального бюджета субсидий сверх объемов, утвержденных законом Сахалинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и (или) на финансовое обеспечение соответствующего расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия из федерального бюджета.

Статья 28. Особенности установления отдельных расходных обязательств Сахалинской области в сфере социального обеспечения населения, государственной гражданской службы

Установить:

1) с 1 января 2021 года для выплат и пособий, подлежащих индексации в соответствии с нормативными правовыми актами Сахалинской области, размер индексации 1,037.

2) с 1 сентября 2021 года для стипендий в соответствии с нормативными правовыми актами Сахалинской области, размер индексации 1,037.

3) с 1 октября 2021 года для окладов денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Сахалинской области, государственных гражданских служащих Сахалинской области, подлежащих индексации в соответствии с нормативными правовыми актами Сахалинской области, размер индексации 1,037.

Статья 29. Особенности обеспечения деятельности государственных органов Сахалинской области

Правительство Сахалинской области, избирательная комиссия Сахалинской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности государственных гражданских служащих Сахалинской области, за исключением случаев передачи Сахалинской области дополнительных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и необходимости увеличения штатной численности государственных гражданских служащих для выполнения задач по организации управления национальными проектами и осуществления мониторинга их реализации в Сахалинской области.

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







