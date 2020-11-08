Законопроект Смоленской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 49 874 159,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 400 070,9 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 11 325 525,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 50 561 640,5 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 687 481,1 тыс. рублей, что составляет 1,8 процента от утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году из областного бюджета, в сумме 15 455 431,1 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2021 году, в сумме 15 442 464,8 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2021 году, в сумме 8 800,0 тыс. рублей;

3) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого федеральному бюджету из областного бюджета в 2021 году, в сумме 4 166,3 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 49 422 520,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 287 254,1 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 7 997 568,2 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 51 465 611,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 290 844,8 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 7 001 158,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 47 663 005,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 1 030 000,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 49 457 442,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 2 180 000,0 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета на 2022 год в сумме 1 759 514,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 008 169,7 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета в 2022 году, в сумме 14 336 979,0 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2022 году, в сумме 14 324 012,7 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2022 году, в сумме 8 800,0 тыс. рублей;

3) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого федеральному бюджету из областного бюджета в 2022 году, в сумме 4 166,3 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета в 2023 году, в сумме 14 846 266,6 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2023 году, в сумме 14 833 300,3 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2023 году, в сумме 8 800,0 тыс. рублей;

3) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого федеральному бюджету из областного бюджета в 2023 году, в сумме 4 166,3 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему областному закону.

Статья 3

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему областному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему областному закону.

Статья 4

Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области, бюджетами муниципальных районов Смоленской области, бюджетами городских округов Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему областному закону.

Статья 5

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета, за исключением безвозмездных поступлений:

1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему областному закону.

Статья 6

Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в областной бюджет:

1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему областному закону.

Статья 7

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему областному закону.

Статья 8

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему областному закону.

Статья 9

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов):

1) на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему областному закону.

Статья 10

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2021 году в сумме 3 962 476,2 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 3 499 535,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2 736 386,1 тыс. рублей.

Статья 11

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации областных государственных программ в 2021 году в сумме 49 870 797,5 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 46 212 030,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 46 846 589,7 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности:

1) на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему областному закону.

Статья 12

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Смоленской области, в 2021 году в сумме 14 122 420,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 12 562 501,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 12 432 913,1 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Смоленской области, по разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему областному закону.

Статья 13

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области:

1) на 2021 год в сумме 9 044 887,6 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 9 880 221,1 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 11 647 628,9 тыс. рублей.

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов областного бюджета в части доходов, установленных областным законом от 9 декабря 2011 года № 128-з "О дорожном фонде Смоленской области":

1) в 2021 году в сумме 9 044 887,6 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме 9 880 221,1 тыс. рублей и в сумме 11 647 628,9 тыс. рублей соответственно согласно приложению 21 к настоящему областному закону.

Статья 14

1. Утвердить цели предоставления субсидий (за исключением грантов в форме субсидий) лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии:

1) в 2021 году согласно приложению 22 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему областному закону.

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, включая инвесторов, реализующих одобренные инвестиционные проекты Смоленской области и реализовавших приоритетные инвестиционные проекты Смоленской области в соответствии с областным законом от 23 декабря 2002 года № 95-з "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области", имеющих право на получение субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, условия и порядок предоставления субсидий указанным лицам, порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также положение об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями определяются нормативными правовыми актами Администрации Смоленской области.

3. Утвердить цели предоставления субсидий (за исключением грантов в форме субсидий) некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными бюджетными учреждениями, областными государственными автономными учреждениями и областными государственными казенными учреждениями, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии:

1) в 2021 году согласно приложению 24 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно приложению 25 к настоящему областному закону.

4. Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными бюджетными учреждениями, областными государственными автономными учреждениями и областными государственными казенными учреждениями, устанавливается Администрацией Смоленской области.

Статья 15

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Губернатора Смоленской области, Администрации Смоленской области грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам:

1) в 2021 году согласно приложению 26 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно приложению 27 к настоящему областному закону.

Статья 16

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Губернатора Смоленской области, Администрации Смоленской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами исполнительной власти Смоленской области по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя:

1) в 2021 году согласно приложению 28 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно приложению 29 к настоящему областному закону.

Статья 17

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление областным государственным бюджетным учреждениям, областным государственным автономным учреждениям, областным государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Смоленской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Смоленской области в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Смоленской области:

1) на 2021 год в сумме 192 774,8 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей.

Статья 18

Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Смоленской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Смоленской области в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Смоленской области:

1) на 2021 год в сумме 1 272 978,3 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 884 997,2 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 613 157,0 тыс. рублей.

Статья 19

Утвердить в составе расходов областного бюджета резервный фонд Администрации Смоленской области:

1) на 2021 год в размере 150 000,0 тыс. рублей, что составляет 0,3 процента от общего объема расходов областного бюджета;

2) на 2022 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от общего объема расходов областного бюджета;

3) на 2023 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от общего объема расходов областного бюджета.

Статья 20

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2021 год в сумме 2 700 000,0 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 2 700 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 700 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами) Смоленской области:

1) на 2021 год согласно приложению 30 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 31 к настоящему областному закону.

3. Утвердить нераспределенный между муниципальными районами Смоленской области объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 539 800,0 тыс. рублей.

4. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2021 год в размере 1,5606898;

2) на 2022 год в размере 1,5110896 и на 2023 год в размере 1,4006371.

Статья 21

Утвердить объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета:

1) на 2021 год в сумме 3 979 808,7 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 4 053 702,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 186 916,4 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение объема субсидий местным бюджетам из областного бюджета по каждому виду субсидии:

1) на 2021 год согласно приложению 32 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 33 к настоящему областному закону.

Статья 22

1. Утвердить объем иных дотации, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на 2021 год в сумме 667 172,8 тыс. рублей.

2. Утвердить объем дотации бюджетам муниципальных образований Смоленской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Смоленской области и ее распределение между бюджетами муниципальных образований Смоленской области на 2021 год согласно приложению 34 к настоящему областному закону.

3. Утвердить объем иной дотации бюджетам муниципальных районов Смоленской области и бюджету муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области в целях поощрения достижения наилучших результатов развития налогового потенциала на 2021 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

4. Утвердить объем иной дотации бюджетам городских округов Смоленской области, городских и сельских поселений Смоленской области - победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

Статья 23

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на 2021 год, в сумме 192 711,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов по каждому виду иного межбюджетного трансферта и их распределение между бюджетами муниципальных образований Смоленской области на 2021 год согласно приложению 35 к настоящему областному закону.

Статья 24

1. Утвердить объем субвенций местным бюджетам из областного бюджета:

1) на 2021 год в сумме 7 902 772,3 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 7 570 310,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 7 946 383,9 тыс. рублей.

2. Утвердить объемы субвенций местным бюджетам по каждому виду субвенции и их распределение между бюджетами муниципальных образований Смоленской области:

1) на 2021 год согласно приложению 36 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 37 к настоящему областному закону.

Статья 25

1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов из областного бюджета предоставляются бюджетные кредиты местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в 2021 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указанными в части 1 настоящей статьи, в размере 0,1 процента годовых.

Статья 26

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Смоленской области:

1) на 2021 год согласно приложению 38 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 39 к настоящему областному закону.

Статья 27

1. Установить:

1) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2022 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 30 460 147,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2023 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 28 700 633,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2024 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 26 692 463,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание областного государственного долга:

1) в 2021 году в размере 731 417,2 тыс. рублей, что составляет 1,5 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2022 году в размере 863 126,8 тыс. рублей, что составляет 1,9 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) в 2023 году в размере 744 846,0 тыс. рублей, что составляет 1,6 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 28

1. Утвердить Программу государственных гарантий Смоленской области:

1) на 2021 год согласно приложению 40 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 41 к настоящему областному закону.

2. Утвердить в составе Программы государственных гарантий Смоленской области:

1) на 2021 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Смоленской области по возможным гарантийным случаям в 2021 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Смоленской области по возможным гарантийным случаям, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 29

Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в отношении застрахованных лиц, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации":

1) на 2021 год в сумме 4 047 903,2 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 4 210 357,6 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 4 379 594,4 тыс. рублей.

Статья 30

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 141 областного закона от 28 мая 2008 года № 65-з "О бюджетном процессе в Смоленской области", что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в 2021 году без внесения изменений в областной закон об областном бюджете в соответствии с решениями начальника Департамента бюджета и финансов Смоленской области являются:

1) поступление средств финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не утвержденных в областном законе об областном бюджете;

2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в части изменения классификации расходов бюджетов;

3) поступление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах и на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации;

4) в случае уплаты казенным учреждением пеней и штрафов.

5) перераспределение бюджетных ассигнований, связанных с финансовым обеспечением региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Статья 31

В соответствии с пунктом 71 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации передать Управлению Федерального казначейства по Смоленской области в 2021 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 32

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский







