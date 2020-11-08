Законопроект Свердловской области "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета

1. Установить общий объем доходов областного бюджета:

1) 259104260,9 тысяч рублей на 2021 год;

2) 267499616,9 тысяч рублей на 2022 год;

3) 285473431,7 тысяч рублей на 2023 год.

2. Установить общий объем расходов областного бюджета:

1) 299749175,9 тысяч рублей на 2021 год;

2) 278018951,4 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов - 6316644,1 тысяч рублей, на 2022 год;

3) 295183574,5 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов - 13549158,0 тысяч рублей, на 2023 год.

Статья 2. Дефицит областного бюджета

Установить дефицит областного бюджета:

1) 40644915,0 тысяч рублей на 2021 год;

2) 10519334,5 тысяч рублей на 2022 год;

3) 9710142,8 тысяч рублей на 2023 год.

Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета

Статья 3. Нормативы распределения отдельных доходов областного бюджета

Установить на 2021 - 2023 годы нормативы распределения между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и местными бюджетами доходов областного бюджета, нормативы распределения по которым между бюджетами субъектов Российской Федерации, бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов и местными бюджетами не установлены федеральными законами, законами Свердловской области (приложение 1).

Статья 4. Процентная доля отчисляемых в местные бюджеты отдельных налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области и областного бюджета, дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от этих доходов

1. Установить на 2021 - 2023 годы процентную долю отчисляемых в местные бюджеты налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (за исключением налоговых доходов от указанных акцизов, зачисляемых в консолидированный бюджет Свердловской области по нормативу, установленному федеральным законом в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"), в размере 20 процентов.

Установить на 2021 - 2023 годы процентную долю отчисляемых в бюджеты муниципальных районов и городских округов налоговых доходов областного бюджета от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в областной бюджет, в размере 30 процентов.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (за исключением указанных акцизов, налоговые доходы от которых зачисляются в консолидированный бюджет Свердловской области по нормативу, установленному федеральным законом в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"), на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 2).

Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в областной бюджет, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 3).

Статья 5. Свод доходов областного бюджета

Утвердить свод доходов областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 4).

Статья 6. Главные администраторы доходов областного бюджета

Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета (приложение 5).

Статья 7. Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета и ведомственная структура расходов областного бюджета

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Свердловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 6).

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 7).

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 8).

Статья 8. Перечень государственных программ Свердловской области

Утвердить перечень государственных программ Свердловской области, подлежащих реализации в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов (приложение 9).

Статья 9. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области:

1) 19686559,0 тысяч рублей на 2021 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), - 2526,9 тысяч рублей, объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета в части строительства автомобильных дорог - 57319,2 тысяч рублей и объем бюджетных ассигнований на строительство улично-дорожной сети на территории застройки к XXXII Всемирной летней Универсиаде 2023 года в городе Екатеринбурге - 1025214,3 тысяч рублей;

2) 20373570,0 тысяч рублей на 2022 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), - 2526,9 тысяч рублей, объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета в части строительства автомобильных дорог - 98888,1 тысяч рублей и объем бюджетных ассигнований на строительство улично-дорожной сети на территории застройки к XXXII Всемирной летней Универсиаде 2023 года в городе Екатеринбурге - 1500000,0 тысяч рублей;

3) 22352697,0 тысяч рублей на 2023 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), - 2526,9 тысяч рублей, объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета в части строительства автомобильных дорог - 145664,6 тысяч рублей и объем бюджетных ассигнований на строительство улично-дорожной сети на территории застройки к XXXII Всемирной летней Универсиаде 2023 года в городе Екатеринбурге - 809711,7 тысяч рублей.

Статья 10. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области

Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области:

1) 18373643,6 тысяч рублей на 2021 год;

2) 19015944,1 тысяч рублей на 2022 год;

3) 19620571,1 тысяч рублей на 2023 год.

Статья 11. Критерии выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений и критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения:

1) 0,9 на 2021 год;

2) 0,9 на 2022 год;

3) 0,9 на 2023 год.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения:

1) 0,9 на 2021 год;

2) 0,9 на 2022 год;

3) 0,9 на 2023 год.

3. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) 0,9 на 2021 год;

2) 0,9 на 2022 год;

3) 0,9 на 2023 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам

1. Утвердить распределение дотаций, предоставляемых из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие указанные дотации, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 10).

2. Утвердить распределение дотаций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 11).

3. Утвердить распределение субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 12).

Глава 3. Государственный долг Свердловской области

Статья 13. Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области

Установить верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области:

1) по состоянию на 1 января 2022 года - 161412743,7 тысяч рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской области в валюте Российской Федерации - 0 тысяч рублей;

2) по состоянию на 1 января 2023 года - 171807695,6 тысяч рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской области в валюте Российской Федерации - 0 тысяч рублей;

3) по состоянию на 1 января 2024 года - 181462647,5 тысяч рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской области в валюте Российской Федерации - 0 тысяч рублей.

Статья 14. Обслуживание государственного долга Свердловской области

Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Свердловской области:

1) 8491606,3 тысяч рублей на 2021 год, в том числе объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для частичного покрытия дефицита областного бюджета, - 16214,0 тысяч рублей;

2) 8494130,5 тысяч рублей на 2022 год, в том числе объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для частичного покрытия дефицита областного бюджета, - 15309,0 тысяч рублей;

3) 8478872,1 тысяч рублей на 2023 год, в том числе объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для частичного покрытия дефицита областного бюджета, - 14403,9 тысяч рублей.

Статья 15. Государственные внутренние заимствования Свердловской области

Государственные внутренние заимствования Свердловской области осуществляются в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 13).

Статья 16. Государственные гарантии Свердловской области

Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Свердловской области в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям в соответствии с Программой государственных гарантий Свердловской области в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 14):

1) 1100000,0 тысяч рублей на 2021 год;

2) 0 тысяч рублей на 2022 год;

3) 0 тысяч рублей на 2023 год.

Бюджетные ассигнования на исполнение государственных гарантий Свердловской области в иностранной валюте по возможным гарантийным случаям на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не предусмотрены.

Глава 4. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Статья 17. Свод источников финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 15).

Статья 18. Главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета (приложение 16).

Статья 19. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются в целях финансирования дефицитов местных бюджетов, в том числе в случае возникновения при исполнении местных бюджетов временных кассовых разрывов.

2. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются на срок в пределах финансового года в объеме, не превышающем:

1) 600000,0 тысяч рублей в 2021 году;

2) 600000,0 тысяч рублей в 2022 году;

3) 600000,0 тысяч рублей в 2023 году.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются на срок до пяти лет в объеме, не превышающем:

1) 300000,0 тысяч рублей в 2021 году;

2) 300000,0 тысяч рублей в 2022 году;

3) 300000,0 тысяч рублей в 2023 году.

3. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 0,1 процента годовых.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются при условии предоставления такими муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), получающим дотации, предоставляемые из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и (или) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, предоставляются без предоставления такими муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими округами) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 20. Реструктуризация денежных обязательств муниципальных районов (городских округов) перед Свердловской областью

1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2021 году реструктуризацию денежных обязательств муниципальных районов (городских округов) перед Свердловской областью, возникших по бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях финансирования дефицитов местных бюджетов в случае возникновения при исполнении местных бюджетов временных кассовых разрывов.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется путем изменения условий исполнения денежных обязательств на основании соглашения, заключаемого с муниципальным районом (городским округом), которое предусматривает следующие основные условия урегулирования денежных обязательств муниципальных районов (городских округов) перед Свердловской областью:

1) начисление на сумму денежного обязательства процентов за пользование средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения денежного обязательства до 31 декабря 2025 года ежегодно равными частями, а в случае выполнения муниципальным районом (городским округом) условий, установленных Правительством Свердловской области, - до 31 декабря 2028 года ежегодно равными частями;

3) осуществление оплаты денежного обязательства (включая сумму основного долга и процентов за пользование денежными средствами) начиная с 2022 года;

4) частичное списание суммы основного долга в размере, установленном Правительством Свердловской области.

2. Разрешить финансовому органу Свердловской области внести в соглашения о реструктуризации денежных обязательств муниципальных районов (городских округов) перед Свердловской областью, возникших по бюджетным кредитам (при условии, что срок этих соглашений не истекает в 2021 году), изменения, предусматривающие, что:

1) оплата денежного обязательства в 2021 году не осуществляется;

2) обязанность по оплате денежного обязательства в сумме, подлежавшей оплате муниципальными районами (городскими округами) в 2021 году в соответствии с соглашениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, переносится равными частями на каждый год (начиная с 2022 года) оставшегося срока исполнения такого денежного обязательства.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 21. Размер Резервного фонда Свердловской области

Утвердить размер Резервного фонда Свердловской области 500000,0 тысяч рублей на 2021 год.

Статья 22. Особенности использования в 2021 году бюджетных ассигнований областного бюджета на обеспечение деятельности государственных органов Свердловской области

Государственные органы Свердловской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности государственных гражданских служащих Свердловской области, за исключением случаев принятия решений о наделении государственных органов Свердловской области дополнительными полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 23. Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета

В ходе исполнения областного бюджета показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа Свердловской области без внесения изменений в настоящий Закон в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, между разделами (подразделами), целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета и (или) перераспределения соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом.

Статья 24. Особенности исполнения областного бюджета в 2021 году в связи с резервированием средств областного бюджета

1. Установить, что в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных на 2021 год в составе бюджетных ассигнований, утвержденных в статье 7 настоящего Закона, средств в объеме 3387368,4 тысяч рублей на обеспечение осуществления оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы соответствующих категорий работников и на предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2. Порядок распределения в 2021 году зарезервированных средств областного бюджета, указанных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 25. Особенности осуществления в 2021 году полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению отдельных видов субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам

Министерство социальной политики Свердловской области, являющееся главным распорядителем средств областного бюджета, вправе в соответствии с федеральным законом принять решение об осуществлении в 2021 году Управлением Федерального казначейства по Свердловской области полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению субвенций, предоставление которых из областного бюджета местным бюджетам предусмотрено в Законе Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях финансового обеспечения которых предоставляются данные субвенции, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 26. Особенности использования в 2021 году средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам

Финансовый орган Свердловской области осуществляет операции по списанию средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (далее - неучастники бюджетного процесса), источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, в пределах суммы, не превышающей остатка средств на лицевом счете соответствующего неучастника бюджетного процесса.

Указанные в части первой настоящей статьи операции по списанию средств осуществляются после предоставления неучастниками бюджетного процесса, определенными Правительством Свердловской области, подтверждающих возникновение денежных обязательств документов, предусмотренных порядком открытия и ведения лицевых счетов, установленным финансовым органом Свердловской области.

Статья 27. Особенности исполнения областного бюджета в 2021 году в части государственных внутренних заимствований Свердловской области

Установить, что в 2021 году финансовый орган Свердловской области вправе осуществлять государственные внутренние заимствования Свердловской области на основании решений Правительства Свердловской области с превышением показателей Программы государственных внутренних заимствований Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной настоящим Законом.

Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







