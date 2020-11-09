116 лет назад русские войска впервые в истории применили миномет

9 ноября 1904 года (по старому стилю) при обороне Порт-Артура состоялось боевое крещение прообраза нового вида оружия - миномета. Его "на коленке" изобрели артиллерийский капитан Леонид Гобято и мичман Сергей Власьев.

Во время блокады Порт-Артура японской армией русское командование столкнулось с нехваткой оружия и боеприпасов. Для обороны военно-морской базы на суше в ход шли даже древние китайские бронзовые пушки-мортики, торпеды и морские мины.

Тогда мичман 1-й эскадры Тихоокеанского флота Сергей Власьев предложил генерал-лейтенанту Роману Кондратенко бить по японцам навесным огнем устаревшими и снятыми с вооружения шестовыми корабельными минами. Техническая реализация идеи создания миномета была поручена капитану Леониду Гобято.

В итоге из "урезанной" 75-мм гаубицы появилось орудие для стрельбы "метательными воздушными минами весом до 15 фунтов пироксилина". Спустя полтора месяца гаубицу заменили 47-мм морской пушкой Гочкинса, которую поставили на легкий колесный лафет для перемещения во время боя. Саму мину начали изготавливать из листового железа в виде конуса, начиненного 6,2 килограмма пироксилина. При заряжании шест мины свободным концом вставлялся в канал ствола с дула и продвигался до упора в пыж.

Вскоре представилось возможность опробовать новое оружие в деле. Армия японского генерала Ноги пошла на четвертый штурм Порт-Артура.

"На левом фланге Высокой горы было поставлено 47-мм орудие, и началась регулярная стрельба минами днем и ночью. Стреляли по левой японской сапе (Сапа - окоп в виде хода сообщения, служащий для сближения с противником при осаде крепости). Результаты стрельбы были таковы, что из 4 пущенных мин 3 попали в окоп. Как только японцы начинали работать сапу, туда пускали несколько мин, и после разрыва первой же мины японцы убегали, таким образом их заставили совершенно прекратить работу", - писал в "Артиллерийском журнале" за 1906 год капитан Леонид Гобято.

Первый миномет имел дальность стрельбы от 50 до 400 метров при углах возвышения от 45 до 65 градусов. Эффективность нового оружия была потрясающей, но тем не менее 22 ноября японская армия, потеряв убитыми восемь тысяч человек, смогла занять русские позиции на горе Высокая. Там был найден миномет и его устройство оказалось растиражировано газетами США и Великобритании.

Увы, но генерал-инспектор Главного артиллерийского управления, великий князь Сергей Романов назвал миномет "суррогатом артиллерии", а другие генералы - "игрушечными пушками" и "орудиями без будущего". Настоящее признание к минометам пришло во время Первой мировой, когда поля сражений покрылись линиями окопов.

Судьбы изобретателей миномета сложились по-разному генерал-майор Леонид Гобято скончался от ран 19 мая 1915 года при обороне Перемышля. Сергей Власьев стал командиром подводной лодки "Акула" и сражался на Балтике с немецким флотом, а после Гражданской войны эмигрировал в Париж капитан 1-го ранга эмигрировал в Париж, где умер в 1955 году.