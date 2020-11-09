Закон Алтайского края от 5 ноября 2020 года № 87-ЗС "О внесении изменения в статью 1 закона Алтайского края "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2021 год"

Статья 1

Внести в статью 1 закона Алтайского края от 7 сентября 2020 года № 63-ЗС "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2021 год" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 сентября 2020 года) изменение, заменив цифры "9072" цифрами "9573".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко







