Закон Архангельской области от 2 ноября 2020 года № 333-20-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 областного закона "О внесении изменений в областной закон "О прожиточном минимуме в Архангельской области" и о внесении изменения в статью 25.2 областного закона "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области"

Статья 1.

Пункт 2 статьи 1 областного закона от 29 сентября 2020 года № 308-19-ОЗ "О внесении изменений в областной закон "О прожиточном минимуме в Архангельской области" и о внесении изменения в статью 25.2 областного закона "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2020, № 19) изложить в следующей редакции:

"2. Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"1. Установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (далее соответственно - величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, Федеральный закон "О государственной социальной помощи"), в размере 12014 рублей.".".

Статья 2.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим в процессе составления и исполнения областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский







