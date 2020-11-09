Разносная торговля удовлетворяла потребности в пище широких слоев городского населения. Мастеровые, многочисленные крестьяне-отходники, пришедшие в Москву на заработки, мелкие поденщики, извозчики, торговые приказчики и прочий самозанятый народ питался, покупая еду у разносчиков. С самого раннего утра, чуть ли не вместе с петухами, полчища торговцев в разнос наводняли улицы. Особенно много их было в Зарядье, на Ильинке, Варварке, у торговых рядов на Красной площади.

Пирожки: от расстегайчиков до воробушек

Пирожники, у которых на широких ремнях через плечо висели ящики с горячими пирогами разных сортов, привлекали к себе внимание криками: "Пир-роги гор-ряч-чие!" Для того чтобы пироги не остыли, ящики сверху покрывались теплыми одеялами. Начинка у пирожков была самая разная и зависела от церковного календаря. Жареные пирожки в мясоеды делали с мясом, с ливером, а в постные дни - с рисом и рыбой, с капустой и яйцами, с грибами, с молочной кашей, с творогом, вареньем, яблоками. Стоили такие пирожки 5 копеек пара.

Подовые пирожки, которые пеклись в особо устроенной печке - "на поду", всегда подавались на блюдечке с подливкой. В скоромные дни эти пирожки были с мясом и яйцами; в постные - с груздями, с семгой и кашей, с кашей и снетками и горохом, с рисом, изюмом, творогом, сопровождаясь постной же подливкой.

"Очень были распространены, - вспоминал писатель Иван Белоусов, - пирожки-расстегайчики, в скоромные дни они выпекались с мясом-луком, а в постные - с кусочками белуги, семги и с жирами, то есть с молоками; начинка лежала, не закрытая тестом; пирожок как будто был расстегнут, отчего и получил свое название. Расстегайчик клался на блюдечко, посыпался солью, перцем, смазывался несколькими каплями масла и заливался подливкой из рыбного или мясного бульона, который держался в особых металлических луженых кувшинах с узким и длинным горлышком. Кувшины закутывались тряпками, чтобы подливка не остывала. Расстегайчики продавались по копейке и по две копейки, смотря по величине"1.

Маленькие пирожки в виде ушков, начиненные мясом и луком, имели собственное название "воробушки". Их разносили в особых ящиках, внутри которых находились металлические бачки. В них-то в растопленном горячем масле и плавали эти крохотные, но очень вкусные пирожки.

Лоточники. 1909 г.

Щепочка вместо вилки

Впрочем, между потребителями и не всегда чистоплотными пирожниками порой случались словесные перепалки. Например, ест мальчик пирог с вареньем и ему попадается кусок грязной тряпки. "Он, обращаясь к пирожнику, говорит: "Дяденька, у тебя пироги-то с тряпкой...". Пирожник в ответ: "А тебе, каналья, что же, за две копейки с бархатом, что ли, давать?"2

Другие разносчики, водрузив на голову длинные лотки, покрытые теплыми одеялами, в определенные часы приходили в торговые ряды и на разные голоса громко выкрикивали названия своих товаров. Беднота покупала у них жареную телятину или баранину с картошкой, мозги с соленым огурцом, кишки, начиненные гречневой кашей и обжаренные в бараньем сале, белугу с хреном и красным уксусом; горячую ветчину, колбасу, сосиски; гречневую либо пшенную кашу. Все накладывалось на блюдце, а вместо вилки прикладывалась оструганная щепочка. Через час разносчики проходили обратно и собирали каждый свои блюдца.

У каждого продавца еды в зависимости от ее вида для голосовой рекламы имелся свой определенный мотив или напев. Пряничники старались оглушить потенциального потребителя одной и той же фразой, повторявшейся многократно со скоростью пулеметных выстрелов: "Пеки, пеки - по копейке, а пара пятачок!" Пышечники расхваливали шматки теста, вареного в сале или зажаренного в постном масле, осыпанные толченым сахаром, восклицая: "Пышки, пышки, подходите, ребятишки, подтяните штанишки!"3 Торгующие ягодами издалека голосили: "Садова мали-на! Садова ви-шенья!"4

Н. Богатов. Московские типы. Открытка.

Долгожданный хлебник

Многие разносчики имели постоянных клиентов, которые присваивали своим кормильцам клички, отражавшие какую-либо характерную персональную черту личности человека: "Козел", "Петух", "Барин", "Улитка" и т.п. В любом случае разносчики были желанными гостями во многих торговых лавках и магазинах. Актер Иван Слонов, который начинал свою трудовую деятельность "мальчиком" в лавке Зборова, торговавшей готовым платьем и обувью, оставил красноречивое свидетельство на этот счет:

"Около двенадцати дня я с нетерпением ждал снизу возгласа "хлебник". Услышав это слово, стремглав, кубарем спускался по винтовой лестнице вниз, где с наружной стороны лавки нас ожидал хлебник с большой плетеной корзиной, висевшей у него через плечо на широком ремне; в корзине лежали хлебы, колбаса, сыр, яйца и пр. Мальчикам ежедневно отпускали на обед десять копеек. На эти деньги я брал целый пеклеванный хлеб и маленький кружок жареной колбасы"5.

Торговец гречневиками.

Еда для забавы

Не все блюда у разносчиков покупались для еды. Порой купленные продукты использовались для игры. У пряничников брали особый сорт пряников, выпеченных из пеклеванной муки. Такие кондитерские изделия были твердыми и невкусными, но для игры подходили идеально. Правила были такими: надо было ударить пряник о край лотка так, чтобы он разломился на две части. Это было непросто.

Для другой забавы брали холодные гречневики. К одному концу гречневик был уже, к другому - шире. Торговец на лотке вырезал кружок, в середину этого кружка ставился гречневик широким основанием книзу. Сверху на гречневик клалась копейка: надо было ударить ножом по гречневику так, чтобы он вылетел из кружка вместе с копейкой. Игра эта требовала особой сноровки и расчета силы удара, потому что гречневик большей частью от удара вылетал, а копейка падала в кружок - это означало проигрыш, и копейка поступала в пользу торговца. Если же копейка вылетала из кружка, играющий получал бесплатно горячий гречневик.

...Качество предлагаемых разносчиками блюд не было идеальным, но такая торговля была важной частью уличной кухни. И довольно успешно удовлетворяла вкусы и потребности той части городского населения, которая не имела возможности питаться дома.

Современный курьер доставляет продукты тем,кто находится в режиме самоизоляции. Фото: ТАСС

1. Белоусов И.А. Ушедшая Москва. Записки по личным воспоминаниям. С начала 1870 годов. М., 1927. С. 35.

2. Слонов И.А. Из жизни старой Москвы // Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. М., 1989. С. 228.

3. Иванов Е.П. Меткое московское слово. М., 1982. С. 158.

4. Телешов Н.Д. Москва прежде // Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. М., 1989. С. 464.