Распоряжение главы Республики Карелия от 6 ноября 2020 года № 677-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 7.5 дополнить словами ", за исключением объектов общественного питания";

2) абзац первый пункта 10 дополнить словами "; проведение на территории Республики Карелия международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий, за исключением региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий на открытом воздухе";

3) пункт 11.28 дополнить абзацем следующего содержания:

"При благоприятной эпидемиологической обстановке на территории муниципального образования в муниципальных общеобразовательных организациях численностью менее 200 обучающихся допускается организация работы с 9 ноября по 30 ноября 2020 года в штатном режиме по согласованию с Министерством образования Республики Карелия.";

4) в пункте 11.24:

первое предложение абзаца четырнадцатого дополнить словами ", при этом не превышая 50 процентов наполняемости залов от максимально возможной";

дополнить абзацами следующего содержания:

"При осуществлении музеями деятельности по посещению физическими лицами в случае оказания услуг обучающимся дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций по групповой заявке такие группы должны быть сформированы из обучающихся одной группы (класса).

Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность в области демонстрации кинофильмов, театрам и концертным организациям еженедельно, по пятницам, направлять в Министерство культуры Республики Карелия информацию о количестве состоявшихся за прошедшую неделю сеансов и концертов, присутствовавших на них посетителей, с указанием вместимости зала (с разбивкой по дням).";

5) абзац второй подпункта 1 пункта 11.27 изложить в следующей редакции:

"деятельность спортивных объектов, деятельность спортивных клубов, деятельность в области спорта прочую для групп не более 30 человек, за исключением возрастной группы старше 65 лет, при обеспечении выполнения Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года; деятельность организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в группах не более 30 человек на спортивных объектах при обеспечении выполнения Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года; деятельность плавательных бассейнов не более 4 человек на одну дорожку при обеспечении выполнения Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года; деятельность по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Карелия и календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) с количеством участников не более 50 человек, за исключением мероприятий в закрытых помещениях;".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







