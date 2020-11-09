Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.11.2020,  
15:18
Текст:  Алексей Моисеев

Клоны "Смерчей": установки AR2 из Китая впервые замечены в Эфиопии

Сухопутные войска Эфиопии получили из КНР 300-мм реактивные системы залпового огня AR2, известные также как PHL-03 или "Тип-03".

В Сети впервые появились фотографии РСЗО, а также транспортно-заряжающей машины и другой специальной техники, применяемой в ходе эксплуатации этого оружия.

Ранее никаких официальных сообщений о данной сделке, выполненной государственной корпорацией NORINCO, не было, и поэтому для военных экспертов появление таких средств поражения в Восточной Африке стало большим сюрпризом.

AR2 считаются клонами российских "Смерчей", они также имеют пакеты из 12 направляющих, однако установлены на китайские четырехосные автомобили высокой проходимости WS-2400. Оснащены двигателями мощностью 500 л.с. и автоматической коробкой передач.

Боевая масса пусковой установки - 42000 кг. Максимальная скорость по шоссе - до 65 км/ч, средняя - 45 км/ч.

Фото: wikipedia.org
116 лет назад русские войска впервые в истории применили миномет

Запас хода 650 - 850 км. Расчет состоит из четырех военнослужащих.

Дальность стрельбы достигает 130 км. Используются ракеты, весящие 800 кг, с 250-килограммовыми боевыми частями четырех типов: в том числе фугасные и кассетные с осколочно-кумулятивными суббоеприпасами. Для повышения точности попадания применена спутниковая навигация.

Известно, что в Африке аналогичные боевые машины имеются на вооружении артиллерийских подразделений марокканской армии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Китай
Фото: Владислав Микоша / РИА Новости
Молниеносный: за что немцы прозвали бронепоезд "Зеленым призраком" 07.11.2020
Лазерную установку мобильной системы ПВО показали в Китае 05.11.2020
Рой боевых дронов уничтожили огнем "Торов" и зенитных пушек в Китае 22.10.2020
артиллерия
Музеи, где можно запустить ракету и увидеть оружие на вампиров 07.11.2020
Украинские артиллеристы остались без новых снарядов 29.10.2020
Мощные и мобильные: колесные САУ хорошо зарекомендовали себя в Сирии 26.10.2020
оружейный рынок
Россия представит на экспорт около 50 новых образцов военной техники 02.11.2020
Началась доставка танков Т-72Б1МС "Белый орел" в Сербию 30.10.2020