На съемках "Мира Юрского периода 3" выявили сто заражений COVID-19

Кинокомпания Universal отрапортовала о завершении в Великобритании съемок третьей части "Мира Юрского периода" (Jurassic World: Dominion). Закрепив эту радость креативным фото.

‘Jurassic World: Dominion’ Wraps Unprecedented Shoot After 18 Months, 40,000 COVID Tests & Millions Spent On Protocols; Colin Trevorrow & Donna Langley On The “Emotional” Journey https://t.co/TEVS2Ei6pO — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 7, 2020

Процесс продолжался полтора года и в связи с особой эпидемиологической обстановкой в последнее время носил специфический характер. Как передает Deadline, на площадке за все время съемок было проведено сорок тысяч тестов на новую коронавирусную инфекцию, сто из которых дали положительный результат (часть - ошибочно). А на обеспечение мер безопасности было потрачено порядка восьми миллионов долларов (сверх ранее заявленных 165 миллионов бюджета). В частности - на Pinewood Studios был выстроен специальный изолированный бокс, в котором периодически отсиживались актеры, а для контроля за ситуацией студия наняла частную медицинскую фирму.

И когда теперь всё это окупится, и окупится ли, - огромный вопрос.

Видимо поэтому режиссер проекта Колин Треворроу на свежем фото в своем Instagram не выглядит особо счастливым. Хотя официальной причиной кривой ухмылки называется печаль от расставания с командой фильма, ставшей для него семьей за эти восемнадцать месяцев.

Планировалось, что премьера картины состоится в июне 2021-го. После дата была сдвинута на июль 2022-го.