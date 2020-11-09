Закон Омской области от 28 октября 2020 года № 2315-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Омской области на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Омской области 22 октября 2020 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Омской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 8932 руб.

Статья 2

Признать утратившим силу Закон Омской области от 6 октября 2020 года № 2300-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Омской области на 2021 год" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 7 октября, № 5500202010070001).

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко







