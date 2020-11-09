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09.11.2020 20:48
Рубрика: Происшествия

Разговор не получился

Избиение лежачего суд признал превышением самообороны
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
Череповецкий городской суд Вологодской области признал виновным в превышении пределов необходимой обороны 23-летнего Александра С. Молодой человек не смог вовремя остановиться в драке и продолжал избивать уже лежавшего противника.

Важная деталь: в этой истории нет ни одного трезвого участника. Преступник, потерпевший, свидетели - все были навеселе. Точнее, на взводе.

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Началось с того, что Александр с другом пришли в гости к подруге. Приличные люди, как говорится, в гости без водки не ходят. В самый разгар застолья девушке позвонил ее бывший парень, некто М., человек, судя по всему, грубый и несдержанный. Прирожденный семейный тиран. У него редкий талант - портить всем настроение и выводить людей из себя.

Позже девушка рассказала в суде, что знакома с М. около 7 лет. В 2013 году они жили вместе, расстались, поскольку тот часто ее избивал. Потом они иногда встречались, созванивались. В этот раз - как, наверное и в любой другой - мужчина от приветствий быстро перешел к мату и оскорблениям, причем обругал не только девушку, но и всю компанию.

Когда М. положил трубку, молодая леди попросила друзей поговорить с ним и объяснить, что он не прав. Джентльмены тут же собрались в путь. Вся компания на такси приехала к дому обидчика. Тот гостей уже ждал: когда визитеры вошли в подъезд, выскочил из лифта к ним навстречу с монтировкой в руке.

Если бы драка закончилась после того, как нападавший упал, вряд ли к подсудимому возникли бы претензии. Но драка не закончилась, подсудимый начал бить лежачего и нанес тяжелую травму

"М. замахнулся на подсудимого, который прикрыл голову руками, в результате чего удары пришлись по его правой руке, - рассказывают дальнейшее в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Александр С., полагая, что ему угрожает опасность со стороны М., выхватил из его руки монтировку, отбросил в сторону и нанес тому два удара кулаками в область головы, от которых М. присел". Если бы на этом драка закончилась, вряд ли у полиции возникли бы какие-то вопросы к Александру. Но драка не закончилась.

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"После чего Александр С., явно выходя за допустимые пределы необходимой обороны, поскольку со стороны М. ему на тот момент ничего не угрожало, ударил его коленом по голове, тот упал на пол, а затем еще несколько раз ударил М. ногой по голове, - продолжают в суде. - Затем Александр С. скрылся. Своими действиями он причинил потерпевшему травму головы, которая расценивается как тяжкий вред его здоровью".

Вот из-за этих ударов ногой по голове лежащего противника Александра и отправили на скамью подсудимых. Причем полиция изначально и слышать не хотела о самообороне, парня, как часто бывает, обвинили по более серьезной статье. Но суд смягчил обвинение, признал самооборону и приговорил мужчину к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5 процентов зарплаты ежемесячно. Также в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда: 5 тысяч рублей суд удовлетворил полностью.

Кстати, ранее суд оштрафовал потерпевшего на те же самые 5 тысяч по статье КоАП "Побои".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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