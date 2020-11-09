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09.11.2020 14:06

ТюмГУ принял участие в форуме "Университеты - 2030"

В Нижнем Новгороде прошел форум "Университеты 2030: наука - компетенции - молодежь". В его работе приняли участие ключевые руководители сферы науки, высшего образования, молодежной политики, а также ведущие эксперты. Основной задачей форума стала выработка ответов на глобальные вызовы системе высшего образования России.
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

В активном диалоге участники обсудили вопросы взаимодействия университетской и академической науки в рамках задач национального проекта второго поколения "Наука и университеты". Акцент должен быть сделан на усилении исследовательского потенциала вузов и создании консорциумов.

Особое внимание в рамках форума было уделено значимости развития системы непрерывного обучения в университетах. Валерий Фальков подчеркнул, что Министерство науки и высшего образования РФ видит развитие дополнительного образования в числе своих приоритетов и считает его такой же частью миссии российских вузов, как и развитие высшего образования. "Сегодня частью миссии университета является образование не только тех, кто закончил школу, но и взрослого населения", - считает министр. В этом отношении важным становится взаимодействие программ дополнительного образования с бизнес-сообществами.

- ТюмГУ видит себя в качестве генератора кадров с учетом запросов прежде всего регионального рынка труда. Наращивание человеческого капитала, интеллектуального потенциала, способного трансформировать социальную и культурную жизнь региона - одна из основных задач, - комментирует тезисы форума Иван Романчук, врио ректора Тюменского госуниверситета. - У нас реализуются практико-ориентированные образовательные программы с привлечением индустриальных партнеров, в том числе программы переподготовки и повышения квалификации. Мы активно налаживаем партнерство с региональной властью, отстраиваем пути взаимодействиями с компаниями, развиваем предпринимательские треки для студентов с перспективой вывода разработок на внешний рынок и коммерциализацией проектов. В этом мы видим для себя реализацию "третьей миссии университета".

Отдельно участники форума обсудили вопросы молодежной политики в университетской среде. Как включить в деятельность даже самых равнодушных студентов, рассказала Таисья Погодаева, и.о.проректора ТюмГУ. "Мы используем четыре ключевых момента: открытость, вариативность, поддержку и навигацию, - подчеркнула Таисья Погодаева. - Последние четыре года мы экспериментируем с расширением образовательного пространства, убираем барьер между учебной и внеучебной деятельностью. Когда разноплановые деятельностные пробы становятся частью учебного плана, вовлеченность студентов увеличивается".

В качестве примера проректор назвала конкурс студенческих проектов, который преобразовался в курс управления проектами с практической работой в рамках мастерских, а также многочисленные хакатоны, мейкертоны и другие соревнования, развивающие предпринимательские компетенции.

В целом участие в дискуссиях форума онлайн и оффлайн приняли более 20 тысяч человек со всей страны.

Организаторами форума стали Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Правительство Нижегородской области, НИУ "Высшая школа экономики", ЭАЦ "Научно-образовательная политика", Московский международный салон образования.

Сайт ТюмГУ.

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

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