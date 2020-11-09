Постановление правительства Самарской области от 6 ноября 2020 года № 856 "Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области за III квартал 2020 года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Самарской области "О потребительской корзине в Самарской области", Законом Самарской области "О порядке установления величины прожиточного минимума в Самарской области" и по представлению министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Правительство Самарской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Самарской области за III квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 11 163 рубля;

для трудоспособного населения - 12 330 рублей;

для пенсионеров - 8 862 рубля;

для детей - 11 40 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В.Кудряшов







