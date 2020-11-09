Закон Томской области от 7 октября 2020 года № 126-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2021 год"

Принят Законодательной Думой 29 сентября 2020 года Томской области (постановление № 2568)

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в Томской области в размере 9 905 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин







